Castro no logra su objetivo en Tokio: «Discúlpenme»

La marchista boliviana, que no alcanzó su marca, concluyó la prueba de 20 km marcha, en Sapporo, con un tiempo de 1 hora 42 minutos y 25 segundos.

Fuente: paginasiete.bo

“Tratamos de hacer algo bueno, pero no resultó”, resumió Ángela Castro, la marchista boliviana que ayer cruzó la meta en el puesto 48 de la prueba de 20 km de su especialidad, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Discúlpenme”, dijo entre lágrimas.

La atleta paceña no logró su objetivo. Concluyó la carrera con un tiempo de 1 hora 42 minutos y 25 segundos.

“Que me disculpen por lo que pasó hoy (ayer). Pasaron muchas cosas, pero no puedo culpar a nadie, no puedo poner excusas. Tengo que seguir trabajando, solamente así podemos mejorar”, se resignó la boliviana que ayer también se enfrentó a las altas temperaturas, que superaron los 30 grados centígrados en Tokio.

Castro estuvo lejos de la mejor marca de su carrera deportiva (1h30’33”), mientras que su mejor registro de la presente temporada es de 1h34’36”.

“Estuvo muy duro para mí, pero no podía abandonar, tenía que acabar la competencia. No se logró el resultado esperado, , por todo lo que hemos trabajado. Pero no nos podemos rendir y tenemos que pensar en las próximas competencias”, dijo, entrevistada por la periodista Carmen Pozo, de las Superpoderosas, que cubre el evento olímpico en Tokio.

Marcha

En Sapporo concluyeron las pruebas de marcha de estos Juegos Olímpicos.

En los últimos 50 kilómetros antes de su salida del programa olímpico, la victoria fue para el polaco Dawid Tomala (3h50:08), mientras que la italiana Antonella Palmisano (1h29:12) se impuso en los 20 km femeninos, con la colombiana Lorena Arenas (1h29:37) festejando una plata que es la primera medalla olímpica para la marcha de su país.

“Demostré que no hay nada imposible en la vida, que todo sueño, con mucho esfuerzo y dedicación, se puede lograr”, afirmó Arenas sobre su plata.

Fuente: paginasiete.bo