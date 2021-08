César Farías: “Tenemos que derrotar al lamento”

César Farías expresó este miércoles, en una conferencia de prensa, su gran optimismo respecto a los tres partidos que la selección sostendrá el próximo mes por las eliminatorias del Mundial Catar 2022.

El entrenador de la Verde respalda su confianza en el grupo de 29 jugadores que convocó porque la mayoría llega con ritmo de competencia desde las pasadas fechas de las eliminatorias, los amistosos, la Copa América y los partidos de la División Profesional..

“Nos conocemos en profundidad porque venimos trabajando desde el pasado Preolímpico y con la mayoría hemos participado de amistosos, partidos de eliminatorias y de la Copa América. Queremos ser propositivos, desarrollar un buen fútbol y demostrar un buen espectáculo ”, dijo el venezolano, que dirige desde el lunes el trabajo de la Verde en La Paz para el encuentro del 2 de septiembre ante Colombia en el Hernando Siles (16:00) y de los dos que se jugarán de visitante el 5 y 9 de septiembre, ante Uruguay (18:00) y Argentina (19:30), respectivamente.

Farías explicó que busca inculcar hábitos para que la selección pueda automatizar el juego y que sea más efectivo.

“El grupo se muestra más maduro en el juego y está más compenetrado. Tiene que atreverse a jugar mejor, a tener la pelota y a generar situaciones de gol”, sostuvo.

También aludió el trabajo psicológico con los jugadores para afrontar los próximos partidos con una mentalidad diferente.

“Tenemos que derrotar el lamento y por eso tenemos que jugar convencidos de que contamos con calidad. En la selección vale el trabajo en equipo”, expresó Farías

Respaldo a Lampe

César Farías no aseguró si el arquero Carlos Lampe continuará siendo titular pese a que está esperado su oportunidad de jugar en Vélez Sarsfield de Argentina, pero respaldó al ex guardameta de Always Ready.

También dijo que espera para el fin de semana la incorporación del delantero Marcelo Martins, de Lampe y del volante Ramiro Vaca y así completar la plantilla que trabaja en La Paz.