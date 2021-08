Chumacero vuelve a la selección para la triple fecha de Eliminatorias

Fuente: eldia.com.bo

El regreso de Alejandro Chumacero a una convocatoria de la selección y la confirmación en la nómina de Marcelo Martins, Carlos Lampe y Luis Haquin, todos del exterior, forman parte de la lista que prepara el técnico César Farías para la triple jornada de septiembre por las eliminatorias, según informó el portal Premium.

Los cuatro han sido reservados para el partido en La Paz contra Colombia, programado para el 2 de septiembre, y las visitas a Uruguay y Argentina, el 5 y 9, respectivamente.

Por un desgarro en el isquiotibial derecho, Chumacero no había sido tomado en cuenta para la doble jornada premundialista de junio y también quedó fuera de la Copa América Brasil 2021. Superada la molestia se ganó un lugar como titular en su club, el Unión Española de Chile.

Martins sigue en ritmo en la alta competencia jugando para el Cruzeiro de Brasil. Recuperado por completo de la Covid-19 sigue mostrando condiciones de goleador, con cinco en lo que va de la temporada. En la Verde es el capitán.

Lampe es un caso distinto: hasta el momento no ha debutado en Vélez Sarsfield de Argentina, que lo contrató luego de la buena actuación que tuvo en la Copa América. Desde su llegada el equipo jugó cinco partidos y jugará otros tres, el sábado, el próximo miércoles y siguiente domingo, antes de que el club autorice la salida del jugador en fecha FIFA.

Luis Haquin (Melipilla de Chile) es el cuarto de los legionarios en planes del estratega. También es titular en su equipo y en la selección tiene muchas chances de serlo.

Hay duda sobre Jaume Cuéllar, recientemente vinculado al Lugo de España. Debido a su cambio del fútbol italiano hacia un nuevo destino tuvo poca actividad.

No será llamado Danny Bejarano, del Lamia de Grecia, quien hace un par de semanas sufrió un accidente de tránsito que le produjo algunas lesiones, aunque no de consideración. Al parecer tampoco estará Ramiro Vaca, recientemente transferido de The Strongest al fútbol de Bélgica.

Ratifican a Huarina. Farías estuvo este martes en Cochabamba y fue recibido por el Comité Ejecutivo de la FBF, ahí explicó su plan de trabajo para los próximos partidos.

Fue aprobada la concentración, que comenzará el domingo en La Paz con los convocados que jugarán el sábado la jornada 17 del torneo de la División Profesional. El grupo continuará un par de días en la ciudad hasta que lleguen todos los citados del medio y luego se irá a Huarina, donde desarrollará la parte central de la preparación.

Para el miércoles 1 de septiembre está previsto que el plantel regrese a La Paz, a esperar el encuentro del jueves 2 contra Colombia.

Después de ese cotejo, la Verde se irá en chárter a Montevideo para preparar la visita a Uruguay y después viajará a Buenos Aires para jugar con Argentina.

/El Día/Premium