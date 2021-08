Cochabamba: Otros 9 niños dan positivo a la Covid-19 y SEDES pide uso correcto del barbijo

La instrucción para vacunados y no vacunados es «mantener las medidas de bioseguridad» y no caer en un «exceso de confianza» por el hecho de que aún no se ha dado un «repunte exponencial» de contagios y decesos por el coronavirus.

El jefe de Epidemiología del SEDES, Rubén Castillo, brinda el reporte diario del comportamiento de la COVID-19 en Cochabamba. Captura de video GADC