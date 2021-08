Cochabamba: Trifulca en el “Mercado 10 de Febrero” entre comerciantes y guardias municipales

Comerciantes de ropa usada resisten al desalojo arrojando piedras.

Fuente: Red Uno

Un operativo de desalojo de comerciantes ambulantes y despeje de aceras en el mercado 10 de Febrero en la Av. Simón López terminó en una batalla campal entre funcionarios del municipio y comerciantes.

Según el reporte del Director de Seguridad Ciudadana, Enrique Navia, dos guardias terminaron heridos e internados. Los comerciantes trataron de evitar el decomiso de su mercadería, arrojaron piedras para bloquear la salida del camión de la Intendencia y después terminaron apedreando a los guardias.

El responsable de Seguridad Ciudadana señaló que retornarán al lugar a hacer cumplir las normativas. El personal de seguridad llegó al lugar a denuncia de los vecinos quienes reclamaron por la presencia de comerciantes ambulantes y otros que invadieron las veredas.

El enfrentamiento comenzó cuando los vecinos de la OTB Colquiri Sur bloquearon la avenida Simón López exigiendo a la Alcaldía que retire de aceras. La movilización obligó a los guardias municipales a ingresar a la zona del conflicto para decomisar los productos de comerciantes que infringían Ley Municipal 048/2014, que prohíbe el asentamiento de comercio informal en espacio público.

Después de algunas horas, los comerciantes nuevamente instalaron sus puestos en calzadas y calles para exponer sus productos.

El alcalde Manfred Reyes Villa, reiteró ayer que no permitirá que la ciudad se convierta en un mercado, por lo que se intensificará el trabajo para reordenar a los comerciantes que no tienen autorización.

“Haremos seguimiento de quienes apedrearon a los guardias, esto no se va quedar, evitaremos que se sigan asentando en el lugar. No se puede faltar el respeto a los funcionarios, ellos están cumpliendo la normativa. No puede ser Cochabamba un mercado (…) La guardia será mejor equipada”, indicó el edil.