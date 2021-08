COED Tarija pide a Municipios sancionar el desarrollo de actividades “no esenciales”

Reinfección y ocupación de camas UTI preocupa a autoridades de Tarija

Los reportes epidemiológicos de salud dan cuenta que los casos de coronavirus (Covid-19) en el departamento no cesan, por lo que las actividades “no esenciales”, como el desarrollo de eventos masivos, fiestas, matrimonios, apertura de discotecas y karaokes, donde se aglomera la población, continúan prohibidos.

En ese sentido, el Comité de Emergencias Departamental (COED) Tarija determinó mantener los horarios de restricción de circulación, de horas 22:00 a 04:00, y pide a los Gobierno Municipales a “operativizar el cumplimiento de la norma” en cuanto a la prohibición de actividades, así lo manifestó la secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación de Tarija, María Lourdes Vaca.

“Esperamos que en la próxima semana tengamos buenas noticias porque hasta el momento no han sido tan buenas, ayer hemos tenido cinco decesos (…) Como COE departamental hemos determinado que las actividades no esenciales están prohibidas y los COE municipales deben operativizar el cumplimiento de la norma para que estas actividades no se concreten”, dijo.

De acuerdo a Vaca, en las últimas semanas se ha registrado varios casos de reinfección y son los jóvenes de 18 años en adelante quienes «caen a los centros hospitalarios», principalmente porque no fueron inmunizados con la vacuna anticovid y porque asisten a estos eventos masivos.

En pasados días, propietarios de establecimientos nocturnos, que forman parte de la Cámara de Discotecas de Tarija, solicitaron a la Alcaldía permitir el funcionamiento de estos locales, debido a la paralización de sus actividades por más de un año que evitó reactivar su economía.

“No es que estemos en contra de los karaokes, discotecas y otros, lo hacemos para proteger la vida, la salud de los seres humanos y esto por una instrucción operativa del COED. Entonces, cualquier alternativa que haya o solicitud, debe ir a la instancia que corresponde porque es competente la instancia Municipal cuando el problema está focalizado solo en nuestra provincia”, indicó el alcalde de Tarija, Johnny Torres.