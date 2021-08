Colegios avanzan a pasar clases presenciales y semipresenciales

Quelca agradeció a los gobiernos municipales por apoyar en la educación desinfectando los establecimientos educativos, a los padres de familia por enviar a sus hijos al colegio con las medidas de bioseguridad.

Fuente: El Alteño

Según el ministro de Educación, Adrián Quelca, informó que en el país el 71% de las unidades educativas se pasan clases en la modalidad presencial y semipresencial, pese al rechazo de grupos de padres de familia del regreso a las aulas por el temor a contagios con el coronavirus.

“Ahora podemos ver y decir que cera al 71% de unidades educativas pasan clases de manera presencial y semipresencial, la mayor parte es semipresencial”, afirmó en declaración a la prensa.

Quelca agradeció a los gobiernos municipales por apoyar en la educación desinfectando los establecimientos educativos, a los padres de familia por enviar a sus hijos al colegio con las medidas de bioseguridad.

RECHAZO

En tanto, representantes de los padres de familia de unidades educativas fiscales y de convenio rechazaron el retorno a clases presenciales, tras que el Ministerio de Educación aprobara un instructivo para la vuelta a las aulas con las medidas de bioseguridad.

“El 95% de los padres de familia no estamos dispuestos a que nuestros hijos vuelvan a labores educativas presenciales, ni tampoco semipresenciales”, indicó Gustavo Cuevas.

Lamentó que las condiciones en los establecimientos educativos no son de las mejores. Denunció que la Alcaldía de La Paz no realizó los arreglos y tampoco hay implementos de bioseguridad. “En la ciudad de La Paz no hay alumnos en las aulas”, aseveró.

CELULARES

Para el apoyo y avance de la educación en el país, recién el Ministerio de Educación hizo la entrega de 221 celulares nuevos a los alcaldes de los municipios de Mojinete, Ravelo, Betanzos, Porco, Ocuri y Belen Urmiri de Potosí. Apoyo que se cumplirá en todos los municipios del país.

“Ahora los niños que no tienen celular tendrán uno nuevito y podrán acceder a la plataforma Educa Bolivia pasar clases de manera gratuita. Los celulares se designan en calidad de donación”, dijo.

“No puede haber más jóvenes engañados, nuestros jóvenes deben estar formados para defender el proceso de cambio, porque en realidad es la política del pueblo boliviano; el vivir bien tiene que traducirse en acciones concretas: infraestructura para la producción de alimentos para la generación de bienes de uso y consumo tenemos que formar entonces profesionales para ese reto”, añadió el ministro Quelca.