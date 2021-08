Cómo hacer que los hijos ayuden voluntariamente con las tareas del hogar

Fuente: Aleteia

Michael Rennier

¿Cuántas veces me he golpeado el dedo del pie con el taburete de nuestra cocina? Más veces de las que puedo contar. En al menos unos pocos casos, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para que me tuviera que confesar después por la exclamación que salía de mi boca.

El taburete, como ves, a menudo es arrastrado a posiciones aleatorias en la cocina por nuestra hija de 2 años. Necesita estar lo suficientemente alta como para alcanzar las encimeras para hacer sus quehaceres.

No es que le asignemos muchas tareas a nuestra hija de dos años. Todo lo que debe hacer todos los días es guardar sus zapatos y lavarse los dientes antes de acostarse. Sin embargo, eso no es suficiente para ella, por lo que crea sus propias tareas.

Si yo barro el piso de la cocina, ella barre conmigo. Si su madre hace masa para hacer un pastel, también ella tiene que hacer un pastel. Y si su hermana lava los platos, ella lava los platos.

Esto último es particularmente desastroso (como sabrás si alguna vez has visto a un niño pequeño lavando platos). Como si abriera todas las ventanas de la cocina y las rociara con la manguera del jardín.

Una vez que ha terminado de ayudar, tenemos que limpiar los charcos de agua del suelo, cambiarle la ropa mojada, localizar y quitar todos los platos sucios que ha puesto en el armario y luego lavar los platos.

El taburete a menudo permanece allí junto al fregadero hasta que entro para tomar un refrigerio de medianoche y me golpeo el dedo del pie con él.

Nuestra hija mayor tiene ahora 14 años. En un momento, ella era esa niña torpe que ayudaba a mamá a hacer las tareas del hogar en la cocina, haciendo un lío con la masa para panqueques y tirando tazones de porcelana al piso mientras trataba de ponerlos en el armario.

Al igual que con su hermana pequeña, limpiamos el desorden y le agradecimos su ayuda, sin mencionar que el trabajo se había vuelto tres veces más largo. Ahora que es mayor, cuando ayuda en la casa, realmente es útil. A menudo, ella colabora sin que se lo pidan. A ella simplemente le gusta hacerlo. Es lo que siempre ha hecho.

Ahora bien, no voy a fingir que todos nuestros hijos hacen sus tareas de buena gana. Para algunos de ellos, ayudar en casa sigue siendo un campo de batalla. Hemos tenido nuestra parte de lágrimas y gritos; pero en general, los niños hacen sus tareas de buena gana y con un mínimo de alboroto.

No sé si hemos descubierto la piedra filosofal, pero hay algunos principios de base para ayudar a los niños a asumir la responsabilidad de las tareas del hogar sin quejarse demasiado.

1 DÉJALOS AYUDAR DESDE UNA EDAD TEMPRANA

Cuando son muy pequeños, los niños quieren hacer exactamente lo que ven que hacen sus padres. Les encanta imitar y les gusta ser útiles. Debido a que ralentizan todo y hacen un lío, es mucho más fácil para un padre ocupado decir: «Lo hago yo».

Pero esto crea una situación en la que el niño asocia las tareas del hogar con estar al margen o con una aburrida responsabilidad adulta que no quieren asumir. Es mucho mejor incluir a nuestros hijos desde una edad temprana y dejar que crezcan.

2 TEN PACIENCIA

Permitir que sus hijos participen en las tareas domésticas requiere paciencia. Resiste la tentación de quitarles el trabajo. También ayuda no corregirlos constantemente o decirles que lo están haciendo mal. Con el tiempo, aprenderán de la instrucción y el ejemplo suaves.

Tengo un amigo que permitiría que su hijo lo ayudara a reparar los motores de las cortadoras de césped. Pacientemente le mostraría lo que estaba haciendo y luego, más tarde, le permitiría arreglarlo él mismo. Cuando el niño tenía 10 años, podía reparar cualquier motor.

3 TIEMPO EN FAMILIA

Los quehaceres funcionan mejor cuando toda la familia los hace juntos. Por ejemplo, después de la cena, haz que todos limpien la cocina juntos. Pon música. Hablen. Rían. Esto no es posible con todas las tareas, obviamente, pero cuando es posible, siempre es mejor hacerlas juntos. Simplemente se convierten en otra parte de nuestra vida doméstica.

4 PROPIEDAD

Por muy raro para mí que esto sea, hay personas en el mundo a las que realmente les gusta pasar la aspiradora, doblar la ropa o trabajar en el jardín.

No hay razón para no adaptarse a las preferencias que tienen los niños cuando sea posible. Permíteles que se apropien de algún aspecto particular de la casa y funcionen con él.

Cuanto más pienso en los quehaceres y en lo que significa tener una familia entera, juntos, asumiendo la responsabilidad del hogar, veo más claro seque la forma en que abordamos los quehaceres tiene un efecto importante en el papel y el lugar de los niños dentro de nuestras familias. Son parte de la familia y contribuyen a la familia.

Los niños no son una carga que deba llevarse, a quienes no se les puede permitir participar y tener valor hasta que sean adultos.

Si sienten que estorban, se alejarán rápidamente, se volverán tercos y resentidos, y verán las tareas del hogar como una carga.

Por otro lado, si son amados e incluidos, y se les permite asumir la responsabilidad apropiada a su edad y contribuir, responderán positivamente.