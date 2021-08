Con imágenes, Ortubé actualiza a jugadores celestes

Fuente: paginasiete.bo

Diego Gonzáles / La Paz

René Marcelo Ortubé, exárbitro internacional y ahora delegado de Bolívar, comenzó a capacitar a los jugadores sobre el reglamento. Ofreció una charla con el primer plantel en la que les mostró imágenes y sacó de dudas sobre el tema arbitral.

“Al primer equipo ya le dimos una pequeña charla, hablamos con el profesor (Antonio Carlos) Zago y se mostraron unas imágenes al primer equipo y creo que es positivo, porque se salió de algunas dudas y se están aclarando temas respecto al reglamento”, dijo. Especificó que estas charlas tienen el visto bueno del cuerpo técnico, encabezado por Zago, y las calificó de positivas. “Es importante que los deportistas conozcan las reglas para que de alguna manera también se puedan favorecer de ese conocimiento que van a adquirir”, explicó.

Pero no sólo serán las charlas en el primer plantel, también en la reserva y divisiones inferiores en La Paz. “Coordinaremos charlas a los jugadores más jovencitos; a cuantos más deportistas podamos llegar en el club será mucho mejor, porque es bueno que todos sepan las reglas del juego, no al detalle, pero sí en un concepto general que les ayude a saber qué se puede y qué no se puede hacer en el terreno de juego”, aseguró.

Ortubé detalló que ésta es una de sus labores en Bolívar, además de ser el delegado en la cancha, un oficio nuevo para él. Aclaró que es normal en equipos de Europa que exárbitros cumplan esta función. Dijo que es una gran oportunidad para que los jueces que dejen el arbitraje puedan seguir ligados al fútbol.

No quiso referirse a qué acciones se tomarán respecto a los errores arbitrales pero sí fue claro: “Muchos clubes se fueron quejando de algunas decisiones arbitrales. Hoy entiendo que todos deberíamos trabajar en favor del arbitraje, para que todo sea más trasparente en el trascurso de un torneo”. En el tema arbitral y el club Bolívar manifestó que tiene la mejor predisposición en lo “que pueda aportar para la capacitación y mejoramiento del arbitraje”.

Respecto a la llegada del VAR a Bolivia, Ortubé aseguró que es una herramienta que mejorará el arbitraje nacional.