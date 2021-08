Condori y Pallares ponen fin a su pacto con ataques

Condori dice que tiene un audio y involucra a Pallares y este pide difundirlo

25/08/2021 | Sucre/CORREO DEL SUR

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, y el concejal Gonzalo Pallares, líder de una facción de CST, confirmaron ayer su ruptura. Condori arguyó que Pallares ya no es el representante legal de CST y, además, denunció que este, según un audio que llegó a sus manos, decidió “conspirar” en su contra, con el fin de sacarlo de la Gobernación. Pallares, por su lado, acusó al Gobernador de no cumplir su acuerdo –concederle dos secretarías en la Gobernación– y de ser no solo un “malagradecido, sino desleal y mentiroso”.

El Gobernador afirmó que, según una resolución del TSE, Pallares ya no es el representante legal de CST, sino Ximena Torres. “No es mi problema, si alguien pierde la titularidad”, dijo Condori, y agregó que, a partir de ello, “cualquier reunión”, se hará con Torres y ya no con Pallares.