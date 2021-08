Conductores preocupados y molestos por el remolque de vehículos por grúas de la Policía

Fuente: Unitel

Todos los días vehículos estacionados en lugares indebidos son remolcados por las grúas de la Policía y llevados hasta parqueos de Tránsito. Los conductores manifestaron su preocupación y su molestia al Cazador Urbano porque también pagan multas y se ven perjudicados.

Estos conductores contaron que pagaron Bs 300 de multa y en algunos no recibieron ninguna boleta de infracción ni dejaron un adhesivo sobra la acera.

“Cinco minutos que uno se parquea ya tiene que pagar, porque después no recupera su vehículo. No sabemos (a dónde se va la multa). Donde hay franja amarilla sobre la acera no se puede estacionar, la franja de la vereda no hay, está borrada”, dijo una mujer.

Otro conductor que ya llegaba a uno de los parqueos a recoger su motorizado contó que no encontró su auto donde lo dejó estacionado y que le dejaron un papel explicando que se lo habían remolcado. “Me dejaron un papel. Pagué 300 bolivianos. Sería un abuso esto. Dejan un papel prendido y nada más”, explicó otro conductor.

Una mujer que dejó su auto afuera de una clínica explicó que había llegado al lugar para una atención de urgencia y cuando salió no había su vehículo. “Perjudica bastante”, señaló.