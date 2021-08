Conejo habla por primera vez sobre Bolívar: «Me dijeron que no me necesitaban»

Fuente: paginasiete.bo

“Ellos saben quiénes son los culpables de mi salida”, aclaró el delantero Juan Carlos Arce para explicar -por primera vez- por qué dejó la Academia. Sin dar nombres, el excapitán de Bolívar se sinceró luego de que su actual equipo, Always Ready, derrotó por 2-0 al cuadro celeste, el domingo en el estadio Hernando Siles. “Me dijeron que no me necesitaban”, enfatizó.

“Tengo un gran sentimiento (por Bolívar)”, apuntó Arce, quien desde enero de este año dejó de vestir la casaca del club que fue su casa durante más de ocho años.

“No quise decir nada, pero ellos saben cuáles son los culpables de mi salida y los que no querían que yo siga. Nunca pedí aumento. Nunca pedí cláusulas de contrato arriba de dos o tres años, eso es mentira”, disipó.

Según el jugador de 36 años, “hay mucha gente que sabe de eso. Lo digo porque hay mucha gente que está malinterpretando las cosas y los sentimientos que tengo a este club (Bolívar). El respeto lo tendré siempre. Lo único que le deseo es éxito. Tengo grandes amistades que quieren a este club”.

Enfatizó: “Quiero dejar claro que el Conejo Arce nunca prefirió la plata para irse, esa es una gran mentira. A mí me dijeron que el equipo ya estaba completo y que no me necesitaban”.