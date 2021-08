Control político de las FFAA, una amenaza permanente en Bolivia

Las Fuerzas Armadas de Bolivia (FFAA) están nuevamente en riesgo de caer en manos de políticos que a nombre de ideología buscan imponer “sistemas autoritarios”.

A lo largo de la historia, entre luces y sombras, las FFAA se han constituido en un actor clave en la estabilidad y vida democrática del país. Militares de carrera y analistas consideran que la institución tutelar sufre la arremetida del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En nuestra historia es posible encontrar la disputa de grupos en las Fuerzas Armadas a nombre de diferentes proyectos: en la guerra entre liberales y conservadores, entre federalistas y constitucionalistas, entre nacionalistas y tropas de la rosca minera, entre otros.

Esto establece que “no ha habido episodio de nuestra historia en el cual su presencia no haya sido determinante”, por lo que se puede hablar de una historia paralela a la de nuestra sociedad.

“Las FFAA han pasado por diferentes etapas: las de gloria y las difíciles. Entre las etapas difíciles, por ejemplo, está aquella la de la Revolución del 52, cuando prácticamente la hicieron desaparecer con la toma de los cuarteles por los movimientos políticos emenerristas. Luego pasó esa época en la que vinieron políticos socialistas, los nacionalistas como Juan José Torres, cuando intentaron introducir el comunismo y el socialismo en las FFAA”, dice el coronel en servicio pasivo y abogado Jorge Santistevan.

“Hubo una gran división interna en la que se produjeron enfrentamientos entre militares, choques armados y no había estabilidad. Esa etapa fue difícil porque el aspecto ideológico trató de imponerse al interior”, agregó.

Tras las dictaduras de Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981), la Junta Militar que entregó el poder en 1982, se dio lugar a la transición de las FFAA a una imagen institucionalista y de respeto a la Constitución, pero que lamentablemente no estuvo acompañada de una clase política dirigente que asumiera una conducción civil adecuada.

“Hoy las FFAA están pasando también por una etapa complicada. Antes, con la llegada de los guerrilleros de 1967 a la cabeza del Che Guevara, se intentó imponer un sistema similar al de Cuba, quizás peor, pero esa fue una etapa de gloria, porque las FFAA junto con la sociedad boliviana lograron la victoria. Ahora, se amenaza a la entidad castrense con una serie de acciones, que va desde la imposición de lemas hasta el cambio de símbolos”, añade.

Sometimiento

Omar Durán, exmiembro de las FFAA y abogado, al recordar los diferentes periodos de la institución tutelar y su rol fundamental en la democracia, habla sobre su sometimiento al poder político.

“Desde 1825 hemos tenido unas Fuerzas Armadas dignas, con errores, con tropiezos, pero dignas, pero a partir del año 2006 es que tenemos ya unas FFAA sometidas, politizadas y temerosas de lo que diga el poder político, que si no hacen caso son cambiados de manera inmediata sus miembros”, señala.

Mencionó que en el periodo moderno, las Fuerzas Armadas se dedicaron a mantener el orden interno y conservar cierta autonomía para tutelar la institucionalidad y la democracia boliviana bajo el principio de ‘Estado es Patria’”.

En esta etapa hubo dos momentos críticos: en 2003 se produjo el llamado Octubre Negro. Se trató de una violenta represión de los militares a la insurrección popular que llevó al enjuiciamiento del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el Alto Mando militar.

En 2005 la salida de Carlos Mesa del Gobierno a partir de una serie de movilizaciones, que exigía la nacionalización del gas, volvió a poner a las Fuerzas Armadas en el centro de la escena.

Ya en esta etapa, entrando a la vigencia del partido azul, se vio una división de los militares entre un mando más tradicionalista y los sectores ligados al Movimiento Al Socialismo (MAS), la base operativa y política de Evo Morales.

Con la llegada de Morales al poder en 2006, se encaminó un proyecto para declarar a las Fuerzas Armadas “socialistas, antiimperialistas y anticapitalistas” convirtiéndolas en una pieza central de su proyecto político.

“Desde esa época, hay unas Fuerzas Armadas sometidas, hay unas Fuerzas Armadas que son premiadas de acuerdo al poder político y no de acuerdo a lo que hacen y manda la Constitución Política del Estado (CPE), de los reglamentos militares, son unas Fuerzas Armadas sometidas, pero hay muchos de sus miembros, que dignamente, hoy día no son parte ni quieren formar parte de las máximas autoridades”, afirma.

Participación acertada

Por su parte, analistas sostienen que el Gobierno del MAS a su retorno al poder lleva adelante una persecución contra los jefes militares que actuaron en defensa del pueblo, que fue afectada por grupos irregulares que provocaron violencia.

Pero ahora se sostiene que fueron parte de un presunto golpe de Estado, narrativa que intenta imponer el partido gobernante, tras ser descubierto por el fraude planificado, motivo por el que renunció Morales y huyó del país.

“Las acciones de las Fuerzas Armadas tienen sombras y luces, pero en la crisis de 2019 su participación fue necesaria en la pacificación del país, debido a que la Policía fue rebasada por grupos del MAS, al vacío de poder, la quema de Estaciones Policiales (EPI), buses PumaKatari, domicilios”, manifestó la politóloga Patricia Velasco, .

Recordó que Bolivia no tuvo quien la gobierne durante 48 horas, toda vez que Morales, sus ministros y los potenciales sucesores renunciaron en cadena el 10 de noviembre. El 11 y parte del 12 de noviembre no había gobernante, ni las Fuerzas Armadas se hicieron cargo, no salieron a las calles.

Franco Albarracín, abogado de derechos humanos, indica que “tratan de mentirnos a los bolivianos y han utilizado las peores artes ante una población que estaba completamente desguarnecida, vulnerable, un extraño golpe de Estado donde no se veía ni un militar ni un policía en las calles”, señala al recalcar la indefensión en la que se encontraba la población.

Por su parte, Durán señala que “cuando la patria está en peligro, cuando las órdenes son mal dadas estas tienen que hablar y deliberar, pensar y tomar la decisión más sana. Lo que hacen las FFAA en noviembre, es cuando la patria está en peligro, el comandante de la entidad castrense Williams Kaliman tardiamente saca a las Fuerzas Armadas cuando ya quemaron EPI, casas, Bbses PumaKatari, y salen, pero ahora son castigadas’.

“Si las Fuerzas Armadas no salían a Sacaba, a Senkata no estuviéramos hablando de treinta y tantos muertos, estuviéramos hablando de cientos o de miles de muertos, porque esa vez se estaba a punto de iniciar una guerra civil, había gente armada y demás situaciones”, manifestó el abogado Durán.

Agregó que fueron los militares los que han frenado a grupos vandálicos, cuando no había orden ni autoridad.

Sostiene que “la Constitución vigente desde 2009 les asigna a las Fuerzas Armadas la misión de defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y su soberanía; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país”.

TEORÍA DE GOLPE DE ESTADO SIN FUNDAMENTO

REDACCIÓN CENTRAL

La intención del Movimiento Al Socialismo (MAS) de señalar que por un golpe de estado dejó el Gobierno Evo Morales no tiene ningún fundamento, manifestó la politóloga Patricia Velasco.

“La huida, abandono, salida del poder de Evo Morales no fue ni es el resultado de un plan del poder militar para derrocarlo. La renuncia se motiva, en primer lugar, por un levantamiento masivo de sectores urbanos y de clase media que paralizó al país, en demanda del respeto a su voto y la denuncia de un fraude electoral perpetrado el 20 de octubre de 2019”, indicó.

Recordó que la población se encontraba frustrada por la maniobra de Morales para desconocer el referéndum de 2016, el recurrir a diferentes argucias para habilitarse y ser candidato permanente a la presidencia.

“Las irregularidades del proceso electoral del 20 de octubre de 2019 derivaron en una movilización social radicalizada y en un motín policial. El 10 de noviembre, el jefe del mando militar, Williams Kaliman, envió una carta en la que le sugirió a Morales que dimitiera a modo de evitar, o al menos apaciguar, la violencia que se desataba en las calles, pero a esta también se debe sumar la sugerencia que le hacen la Central Obrera Boliviana (COB), la Defensora del Pueblo”, sostuvo al indicar que en todo caso se tendría que acusar a todos del presunto golpe que manejan.

PURGA DE DOS PROMOCIONES

Evo Morales ni bien asumió su primer periodo de gobierno, por recomendación de su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, decidió saltar o dejar a dos promociones para designar al nuevo alto mando militar con el propósito de imponer el principio de autoridad. Con esta medida, quedaron fuera del servicio activo veinticuatro generales, en lo que se constituyó como la mayor purga desde el año 1952.

FFAA BAJO AMENAZA

“Lo que si nos preocupa es que las FFAA y el país no caigan en manos delincuenciales”, indicó el coronel Jorge Santistevan.

Considera que la intención es poner en riesgo a la institución tutelar de la patria, cuando ponen jefes militares sin las condiciones profesionales, por encima de los verdaderos oficiales que hacen carrera.

Otro síntoma es cuando reemplazan los símbolos del país y de las FFAA y cuando imponen lemas.

“También otro síntoma es cuando imponen un programa de igualdad de oportunidades hipócritas, solamente para meter a sus huestes de masistas, familiares sin reunir las condiciones poniendo en riesgo la seguridad y sobre todo poniendo en manos no apropiadas la defensa del Estado”.

Las FFAA están bajo amenaza cuando hay enclaves geopolíticos como e l trópico cochabambino, Chapare, por ejemplo, donde no hay presencia del Estado, las FFAA ni la Policía ejercen su función porque tienen policías sindicales.

IMPOSICIÓN IDEOLÓGICA

“Estamos en una época actual en que nuevamente una ideología que utilizan los políticos como fachada, buscan imponer sistemas autoritarios, sistemas de control monopólico de la constitución económica y principalmente del control del poder político”, señala el abogado Omar Durán.

“¿Quienes son el bastión que sigue al frente pensando defender su símbolo patrio? Lastimosamente, vemos que uno de ellos ha sido desplazado por una famosa ‘chakana’, símbolo político esotérico que ha reemplazado al Escudo boliviano”, dice.

-Continúa: “Hay militares que, indignados, podemos ver en las oficinas de militares que por granjearse el cargo y el ascenso ponen en sus oficinas reemplazando el Escudo Nacional, eso no puede suceder en las FFAA.

La institución nuevamente está pasando una etapa difícil, pero son etapas en diferentes periodos que se presentan por la gran inestabilidad y la falta de una democracia plena en el país”.