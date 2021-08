Convocan a vigilias en Cochabamba y Santa Cruz en defensa de Áñez

En Santa Cruz, el hermano de la exmandataria, Juan Carlos Áñez, invitó al atrio de la Catedral de esa ciudad, este domingo, a las 19:00, para pedir por la libertad de la expresidenta y de todos los presos politicos.

«Toda la familia está muy preocupada por la situación que se está viviendo. Hay mucho sufrimiento por las injusticias, por el abuso, por la ilegalidad y por todo lo que está padeciendo nuestra hermana Jeanine», expresó a El Deber.

Áñez dice que lo del día de ayer es un grito de auxilio de alguien que ya no puede más, que ya llegó al límite de su esfuerzo humano de poder aguantar tanto abuso. «Hoy he tenido contacto con sus hijos y con una hermana que viajó ayer a La Paz y nos tranquiliza que esté fuera de peligro. Pero siempre sigue la preocupación de lo que pueda suceder el día de mañana. Por eso es que nosotros no pedimos otra cosa sino que se haga lo justo y lo correcto: que mi hermana y los otros presos políticos puedan defenderse en libertad», resaltó.