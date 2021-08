Copa: Todos los que han estado en esos momentos tan difíciles tienen que ser investigados

Fuente: paginasiete.bo

Para la alcaldesa de El Alto y exsenadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Eva Copa, «todos los que han estado en esos momentos tan difíciles —de 2019— tienen que ser investigados».

“El señor (Evo) Morales ha sido claro, ya ha dicho que lo investiguen si tienen que investigarlo. Yo pienso que todos los que han estado en esos momentos tan difíciles tienen que ser investigados y harán sus descargos en el momento que corresponda”, aseguró Copa a Radio Fides Loyola, de Sucre.

La autoridad edil se comprometió, además, a que en la urbe alteña serán “fieles seguidores” en el proceso que se lleva a cabo por los hechos de violencia de 2019, luego de la renuncia de Morales a la Presidencia.

“Nosotros como municipio de El Alto vamos a ser fieles seguidores de cómo va este proceso respecto al tema del decreto que se firmó en su momento”, añadió Copa.

El expresidente y líder del MAS desafió el miércoles a la oposición a interponerle los procesos que quieran, ya que todos los ganará.

Hizo esa aseveración después de conocido el informe del GIEI sobre la vulneración de derechos humanos entre septiembre y diciembre de 2019.

“Podrán hacer (los procesos), pero no van a encontrar nada, solo van a perder el tiempo. A mí me han procesado desde 1989, les he ganado todos los procesos, y vengan de donde vengan procesos, vamos a seguir ganando”, indicó ayer Morales.