Corchado desconoce sobre las actas y ve corte del TREP, “imperdonable”

El director de la pericia que solicitó la Fiscalía General sobre el presunto fraude electoral en 2019, Juan Manuel Corchado, defendió ayer los hallazgos de su estudio en una entrevista con el canal estatal, pero reconoció que no sabe qué pasó con las actas y que analizaron una parte pequeña del proceso.

“Nosotros nos hemos centrado en la documentación almacenada, no sabemos lo que pasó con el acta hasta que entró en el sistema”, declaró.

Aunque el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirma que existió un patrón de adulteración de actas; el peritaje no estudió este aspecto, porque se centró en los datos que le envió la Fiscalía.

“Este falla no lo hemos investigado, no sabemos qué pasó con las actas físicas, porque no era competencia nuestra”, aseveró Corchado.

Sin embargo, explicó que en la pesquisa identificaron fallas graves en la transmisión de datos del TREP o conteo rápido en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, en la que Evo Morales buscaba el triunfo para un cuarto mandato.

Corchado dijo que identificaron que las actas se grababan en los recintos electorales con un celular. “Estas imágenes se enviaban al centro del TREP y, cuando se enviaban, eran cotejadas. Algunas de esas actas eran ilegibles porque la calidad de la imagen era tan mala que no se podía leer”, dijo.

“Ahí ha habido fallas porque no se había previsto un buen sistema de lectura, eso llegó al sistema de recuento y no se pueden leer; eso ha hecho que por lo menos el 2 por ciento eran ilegibles”, detalló.

Sobre la diferencia del 10 por ciento entre el resultado del TREP y el cómputo que detectó la pericia, hecha por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, explicó que también se pudo deber a las actas.

Por eso, “cuando el acta original llegó al OEP (Tribunal Supremo Electoral) se pudo leer adecuadamente. Entendemos que el sistema valido es ése, porque incorporaba las actas que llegaban”.

“Un fraude se puede cometer en muchos ámbitos, pero en lo que respecta a la parte que nosotros hemos analizado es una parte muy pequeña comparado con lo de la OEA”, declaró el jefe del grupo.

Además, “nuestro informe es posterior al suceso (…) El informe de la OEA va más allá, es de todo el proceso electoral” en Bolivia, en 2019.

Corte del TREP

La interrupción de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el 20 de octubre por 23 horas, fue calificada por Juan Manuel Corchado como “imperdonable”.

El corte ocurrió a poco de conocerse la diferencia entre el candidato Evo Morales y el Carlos Mesa para ver si habría una segunda vuelta. Ante este hecho, la OEA pidió una explicación al TSE.

El TREP se cortó sorpresivamente dejando sin poder seguir el conteo en tiempo real presuntamente por una instrucción de la delegada presidencial en el Tribunal Electoral, Lucy Cruz.

¿Qué halló la pericia? Según Corchado: “Desde que se paró hasta que reinició, no hemos encontrado ningún problema de manipulación ”.

PERICIA VS. INFORME DE LA OEA

Ante versiones de que la pericia fue hecha por un docente y dos estudiantes, Corchado explicó que el equipo está conformado por él y dos ingenieros informáticos que son parte de la selección española de ciberseguridad: Manuel López y Pablo Plaza.

Sobre el informe de la OEA, de 2019, que alerta de manipulaciones dolosas durante el proceso y que no permiten garantizar la integridad de los resultados, Corchado dice ellos hicieron una pericia diferente y de una pequeña parte.

“El informe de la OEA va mucho más allá es de todo el proceso electoral, ahí no nos hemos metido y no tenemos datos”, declaró al canal estatal.