Datos matan relato

Qué duda cabe que, si hay algo que ha hecho bien el MAS, es narrarnos cuentos. Para ello, no escatiman recursos (que obtienen mediante el pago de nuestros impuestos) en aras de posicionar un relato que bien puede ser político como económico. En esta línea de acción, recientemente el diputado Omar Yujra hizo una presentación ensalzando el Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo y al mismo tiempo acusando al capitalismo (¿cuándo no?) de ser el culpable de los grandes males que aquejan a la humanidad.

La presentación del Honorable diputado no guarda distancia del libreto de la izquierda, con sus imprecisiones, errores y omisiones; sin embargo, hubo algo que me llamó particularmente la atención y fue la referida al capitalismo como generador de las crisis alimentarias, y por tanto culpable del hambre en el mundo.

Para refutar la afirmación del Honorable, solamente bastaría con echar un vistazo a las grandes hambrunas del siglo pasado. Por nombrar una de las más conocidas, el “Holodomor”, que fue una hambruna causada por el camarada Stalin mediante sus políticas de colectivización de tierras por parte del Estado Soviético (de corte socialista y claramente anticapitalista) que mató de hambre aproximadamente a cuatro millones (leyó bien, 4.000.000) de personas mayoritariamente en Ucrania.

Se podría argumentar que eso sucedió hace mucho tiempo (en el año 1933) y que actualmente la situación es distinta; pero nuevamente los datos desnudan la realidad. Tomemos por ejemplo el Índice Global del Hambre (https://www.globalhungerindex.org/ranking.html) en el que podemos ver que los países que más sufren de este flagelo se encuentran en África subsahariana. En América del Sur, solamente Venezuela se diferencia vergonzosamente de sus vecinos, ya que es el único país que está en situación de hambruna seria. Ahora bien, si al mismo tiempo observamos el Índice de Libertad Económica (https://www.heritage.org/index/heatmap), veremos que los países con menor libertad económica en el mundo (y por tanto los más alejados del capitalismo) son precisamente los países africanos, mientras que en Sudamérica el menos libre ahora es…Venezuela.

Estos datos no son una mera coincidencia, más al contrario, es evidencia (una más) que no es el capitalismo, entendido en resumidas cuentas como libre comercio y propiedad privada, el que genera hambre en el mundo, sino todo lo contrario. No cabe duda que como bien dice el dicho: ¡Datos matan relato!