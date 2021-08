Del Granado sobre Áñez: “Se está violentando no solamente las garantías y derechos jurisdiccionales, sino el derecho a la vida”

Puntualizó que un juicio contra exmandatarios deber ser aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El abogado que enjuició al dictador Luis García Mesa, Juan del Granado, conversó con Asuntos Centrales sobre la situación de la expresidenta Jeanine Añez y lamentó que no se respete la presunción de inocencia ni el debido proceso, al extremo de poner en riesgo su vida. Recordó que incluso García Mesa se defendió en libertad, por los delitos que cometió.

“Es muy grave lo que pasa con la expresidenta. Se está violentando no solamente las garantías y derechos jurisdiccionales, sino el derecho a la vida, a la integridad psicológica. Mucho más si se trata de una expresidenta y mujer. Esto hay que pararlo”, manifestó.

Del Granado explicó que una exmandataria debe ser juzgada por el Tribunal Supremo de Justicia y el fiscal general debe realizar la investigación y no como actualmente se está procediendo. “Se está violentando del debido proceso. El debido proceso tiene como eje central el juez natural, en este caso no es el juez de instrucción, no es el fiscal de materia, el juez natural en este caso es el Tribunal Supremo de Justicia, así lo señala la Constitución, porque tiene la facultad de llevar juicios contra exmandatarios por delitos cometidos en el ejercicio de funciones”, aclaró.

Del Granado hizo notar que el título cuarto de la Constitución, en su capítulo 1, habla de las garantías jurisdiccionales y la defensa, una de las principales garantías está contenidas en los artículos 115 hasta el 120. “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia. Pero, además, ninguna persona puede ser condenada sin un previo proceso. Nadie puede ser juzgado por el mismo hecho dos veces”, dijo.

En cambio, a Áñez le instauraron cinco procesos por el hecho de haber ejercido la Presidencia y presumiblemente cometer delitos.

El abogado recordó que incluso García Mesa, que cometió graves delitos en el país durante su dictadura entre 1980 y 1981, se defendió en libertad. “García Mesa se defendió en libertad y con todas las garantías constitucionales. La única restricción fue no salir de Sucre. De ahí también tiene la enorme legitimidad del proceso y hoy la enorme ilegitimidad que tienen las acciones gubernamentales”, comentó.