Denuncian que entre 10 y 20 hectáreas del antiguo aeropuerto de San Ignacio de Velasco ‘se hicieron ‘gas

Fuente: El Deber

«Han denunciado que misteriosamente estos terrenos tenían más de 50 hectáreas, y hoy aparecen con 30 ha; la parte jurídica va a investigar, también el Control Social», dijo Omar Rivera, representante de la (Confederación de Juntas Vecinales (Conaljuve) y del Control Social.

Rivera hizo pública esta situación cuando estuvo en San Ignacio de Velasco, donde posesionó a la junta vecinal de los asentados en el aeropuerto Juan Cochamanidis, de San Ignacio de Velasco, a pesar de las denuncias de avasallamiento.

Según Otto Peña, asesor legal de Control Social, no se trata de avasallamiento, a pesar de que el predio era de uso público antes del conflicto. «Hemos averiguado en Derechos Reales, no está inscrito ese predio, por lo menos no está a nombre del pueblo ignaciano, sin eso no se puede decir que han avasallado, más bien lo que manda la norma es que la posesión se considera como título, y ellos están en posesión hace dos o tres años, ellos son los poseedores», dijo a un medio de comunicación ignaciano.

Sin embargo, las personas comenzaron a asentarse antes de las elecciones subnacionales, entre enero y febrero de este año, primero fueron pocos, y ya en los últimos dos meses llegaron muchos y aceleraron la construcción de viviendas, que antes eran en su mayoría de lona con palos.

Peña también habló de las hectáreas faltantes, «las cosas no cuadran, dicen que el aeropuerto tenía como 51 ha, y que hoy quedan menos», indicó.

Sobre las personas que se niegan a salir, a pesar de que Aasana inició un proceso legal, y de que el alcalde Ruddy Dorado también está haciendo las gestiones legales para sacarlos -según aseguró -, Peña sostuvo que se trata de «gente bien humilde, pobre, del lugar. Además no hay título, al final lo que se considera como título es la posesión«, insistió.

Exhortó a los que ofrecieron terrenos en campaña política a que cumplan con eso, y dijo que caso contrario, entrarían en un delito, es cohecho electoral, ya que la promesa quedó grabada.

Rivera insistió en que no hay por qué negar este barrio y que la gente asentada es oriunda del lugar, «no veo que fueron acarreados. Si acuden a la ley van a conseguir sus objetivos, nosotros solo venimos a dar legalidad a la junta vecinal que ya estaba organizada. Vamos a respetar a las autoridades, vamos a tocar las puertas, a ver si dan luz verde, pero respetando, porque son familias realmente necesitadas», aseveró.

En entrevista con EL DEBER, hace poco el concejal Cristian Méndez, de Creemos, aseguró que casi todos los concejales estaban en desacuerdo con la situación del aeropuerto de San Ignacio, con excepción de uno de ellos.