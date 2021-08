Denuncian que menor de tres años fue flagelada en un kinder

Fuente: Unitel

Una niña de tres años de edad habría sido flagelada en un kinder de la ciudad de Cochabamba, según denunció la madre de la menor.

A consecuencia de este hecho, el informe del Instituto de Investigación Forense (IDIF), determinó que la pequeña tiene cuatro días de impedimento y que fue golpeada con un objeto contundente.

“Mi hija tiene cuatro días de impedimento, le tuvieron que levantar la ropita para que este marcado su cuerpito, quedo marcado, morado. Yo como madre denuncié ante las instancias correspondiente y solo pido que se llegue al fondo de este caso, solo pudo haber ocurrido en el kínder donde mi pequeña se encontraba”, contó la madre a Unitel.

Según el testimonio de la mujer, habría contradicción entre la directora y la profesora del kínder sobre el comportamiento de su hija en este establecimiento educativo.

“La directora del colegio nos dijo que mi hija no hace caso y no cumple con sus tareas, en realidad se quejó con nosotros. La niñera y mi hija mayor me mandaron fotografías de los hematomas que había recibido mi hija, yo fui al kínder a averiguar qué habría pasado, y note contradicciones en las declaraciones de la profesora y la directora del kínder”, dijo la madre.

Según la mamá de la menor, este no sería el primer caso que sucede en este centro educativo ya que recibió llamadas telefónicas de otras madres de familia quienes también alertaron estos hechos.

Este caso ya se encuentra en etapa de investigación por las autoridades de la Defensoría de la Niñez de la ciudad de Cochabamba.