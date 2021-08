Derechos exclusivos de los azules

Sin lugar a dudas desde hace más de una década existe un sector ciudadano con derechos de uso exclusivo, los azules han trastocado de tal manera las leyes del país y violado la Constitución Política del Estado que ahora son un grupo de intocables e improcesables, en palabras más sencillas se pasean por los estrados y juzgados, riéndose de los procesos en contra de ellos y dejando directrices a los jueces azules apuntando a los que sí deben ser encarcelados.

Los derechos adquiridos por la cúpula del MAS son variados y rayan en lo irracional, pero ellos pueden darse esas licencias, porque tienen todos los poderes bajo su bota implacable. Entre sus derechos están el de ser candidatos eternos. No importa la reciente declaración de la CIDH que reconfirma que no es un derecho humano el postularse hasta la muerte, como pretendían los fanáticos del líder cocalero. Creen tener derecho divino a reinar por poseer sangre incaica.

Derecho a incumplir promesas electorales. Con más de 15 años del MAS en la administración pública y de todos sus promesas de campaña, ninguna fue honrada. Derecho a malgastar y mal utilizar los bienes del Estado. Hicieron desaparecer millones y todas las empresas creadas son un lastre para la economía del país.

Derecho a no dar salud a la población. Prometieron Seguro Universal. Prometieron 10% para la salud, prometieron hospitales de 4to nivel, prometieron 23 millones de vacunas, pero ellos se enferman y huyen al extranjero.

Derecho al emprendedurismo ilegal. Estamos inundados de narcotráfico y contrabando, teniendo a los masistas como sus principales inversionistas.

Derecho a la pedofilia. Las denuncias contra el líder azul son innumerables, las quinceañeras suma y amontona, pero la Justicia sabe que al jefe no se lo debe tocar y miran para otro lado.

Derecho a convertir la FAB en empresa de taxis aéreos y a vestir con ponchos a los amigos de Kaliman.

Derecho a la vendetta. Como lo dijo Torrico, si tú me pegas, yo también. Si abucheas a mi presidente, yo abucheo a tu gobernador. Si me miras feo, te envió a Aguilera.

Derecho a todas las tierras. Con sus brazos inquisidores del INRA y la ABT arrasan el país. No importa quien las tenga, no interesa si producen o no, si nos gusta, exprópiese o quémese, da lo mismo.

Derechos sobre derechos de autor. Ya lo vimos destruyendo la caraqueña, para insultar y advertir a la oposición. Desecharon a los hermanos de Hermosa y ahora hacen negocios con la Savia de los Andes. El autor de Cunumicita sigue esperando que dejen de destruir su creación musical, pero don canastas no sabe de plagios, menos de música.

La lista de derechos privativos del masismo son inconmensurables, no compatibles con las leyes y como la Carta Magna para ellos es un cancionero, no debemos sorprendernos que muy pronto se inventen nuevos privilegios, porque se creen los dueños del país y porque el MAS es el Estado, ellos son la ley, son dueños del territorio y la población es su propiedad.

Fuente: Facebook Richard Arispe