¡Digan la verdad! El relato de un falso golpe de Estado comenzó con el montaje de fotos y videos

Amalia Pando

Un grupo de periodistas argentinos, entre ellos Rolando Graña, buscaron refugio en su embajada el 14 de noviembre de 2019 por la “agresión” de una jóven que los increpó en la calle al grito: “Digan la verdad”

Hoy ese incidente, que no fue menor, saltó nuevamente dentro del laberinto de mentiras que se siguen tejiendo para enjuiciar a Jeanine Añez en Bolivia y Mauricio Macri en Argentina.

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Macri, en su nota del 11 de julio pasado, “Dolor y Vergüenza”, en la que rechazó el supuesto tráfico de armas, menciona el rescate de periodista en noviembre de 2019.

“En ese clima (de convulsión social) el gobierno del presidente Macri cumplió con su deber de dar resguardo a la Embajada Argentina en Bolivia. La protección alcanzó también a dos ministros renunciantes del gobierno del señor Evo Morales… También era necesario brindar protección a los periodistas argentinos destacados en La Paz a fin de dar cobertura a la información y refugiarlos en la embajada…”

Se entiende entonces que la vida de estos argentinos corría peligro y que fueron rescatados y protegidos. La misiva de Bullrich no aclara quién los amenazaba o atacaba.

En el tweet de la ministra Patricia Bullrich del 14 de noviembre de 2019, dice:

“Rescatamos y pusimos a salvo a los periodistas amenazados en #Bolivia, gracias @gendarmería por el compromiso permanente.”

El agradecimiento está dirigido a los 11 gendarmes recién llegados, los “alacranes”, que arribaron bien pertrechados con balines y gases lacrimógenos y que en su primera y única acción en La Paz “rescataron” a estos periodistas.

LA PIEDRA FUNDAMENTAL DE LAS MENTIRAS

Ubicados políticamente en el bando de Evo Morales, este grupo de periodistas vino a relatar un violento golpe de Estado y a buscar escenas impactantes de represión contra los seguidores del “derrocado” primer presidente indígena de América.

Y, como no encontraron ni golpe ni represión, INVENTARON una versión que tuvo una repercusión impresionante en el mundo entero y que fue reproducida por gran parte de la prensa internacional, apoyados, claro, por el aparato propagandístico de los cubanos y venezolanos.

Esta versión tergiversada de los hechos, seguida de un rescate y refugio en la Embajada Argentina, hecho refrendado por el tweet de la propia ministra de Seguridad, fue la piedra fundamental del relato de un golpe de Estado que nunca existió.

EL MONTAJE DE LA MENTIRA

Esta foto que fue tomada en la Avenida Mariscal Santa Cruz de La Paz es un montaje.

Las mujeres, dramáticamente tiradas en el piso en medio de gases lacrimógenos, víctimas del gobierno golpista, son actores de reparto. El hecho nunca ocurrió en la vida real.

Los periodistas, ¿los podemos llamar así ?, montaron la escena con un grupo de personas a las que pagaron e hicieron actuar como si se tratara de una película.

El montaje se desarrolló con toda tranquilidad, nadie los molestó o cuestionó, en los alrededores no se veían policías aunque a media cuadra está ubicado el Regimiento de Tránsito.

En eso ocurrió algo inesperado, aparecieron policías y empezaron a lanzar gases lacrimógenos.

Ocurrió que a una cuadra de donde se encontraban los argentinos, en plena esquina de la Plaza de San Francisco, está la Ferretería Kauch que en ese momento estaba siendo atacada por un grupo de vándalos quienes a punta de volapiés y después fuego, intentaron abrir sus inmensos portones

A raíz de este ataque, alguien llamó a la policía cuyos efectivos a trote atravesaron sin importarles la escena épica que los argentinos estaban armado y , antes de llegar a San Francisco, lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los vándalos y salvar la ferretería Kauch , cosa que ocurrió.

El posterior incendio y ataque a ese edificio fue ignorado por los reporteros argentinos.

En cambio, el fotomontaje apareció en toda la prensa argentina, incluido el influyente periódico Clarín. Esta foto que es un fraude en sí mismo, fue presentada como la prueba de la represión del gobierno “de facto” contra los seguidores de Evo Morales.

Todo eso ocurrió la tarde del 13 de noviembre cuando el gobierno Transitorio de Jeanine Añez apenas cumplía sus primeras 24 horas. Tenía asuntos más importantes que resolver que perseguir periodistas argentinos. Debía sofocar el feroz ataque ordenado por Evo Morales desde su cómodo y seguro auto exilio en México.

La violencia venía del otro lado, de los masistas que se habían adueñado de El Alto a punta de amenazas, destrucción e incendios. Todos los puestos policiales, salvo uno, terminaron en llamas y cenizas. En La Paz vandalizaron la ciudad con asaltos e incendios de casas de dirigentes y periodistas, además de la quema de sesenta de buses Pumakataris.

Los “periodistas” argentinos no informaron sobre esta parte de la historia, no quisieron ver ni entender estos hechos. La versión al mundo era: “el gobierno de facto no tiene controlada la situación y el pueblo resiste el golpe de Estado”

Las “pititas”, los cientos de miles que lucharon contra el fraude, ya no estaban en las calles, no tuvieron siquiera tiempo para festejar la renuncia de Evo Morales. Se refugiaron en sus barrios levantando barricadas para contrarrestar los asaltos y violentos ataques de las hordas del MAS.

GRAÑA: “SOS UNA BASURA NENA”

Rolando Graña, un periodista con cierto reconocimiento en Argentina, se ganó el titulo de “pseudo periodista” y le dolió. Esa misma tarde del 13 de noviembre, antes del montaje cinematográfico, estaba transmitiendo en directo para A24 de Buenos Aires desde la misma Av. Mariscal Santa Cruz. No había circulación de vehículos y la gente recorría la avenida en ambos sentidos por los dos carriles. Policías resguardaban tránsito por temor a un saqueo o incendio. Sin embargo, Graña estaba en vivo, debía relatar un golpe de Estado, para eso lo mandaron, entonces a todo pulmón como lo hacen los porteños, dijo que en la esquina del frente había una batalla.

Una joven transeúnte, vestida de rojo, lo escuchó y se indignó porque no había ninguna batalla. Entonces lo increpó a gritos: “Digan la verdad, digan la verdad “. Graña se escudó en libertad de prensa y pasó al insulto: “Vos ¿viste lo que yo dije? No viste nada. ¡Sos una basura, nena!

Para entonces la joven “agresora” ya contaba con el respaldo de una decena de otros transeúntes, uno de ellos le dio un manotazo a la cámara y así terminó el pleito no sin antes lanzarle a Graña el epíteto de “pseudo periodista”

Por la noche, Graña remató con una entrevista en su canal de TV, A24. Graña se quejó amargamente de la agresividad de esa “señora” que lo tildó injustamente de pseudo periodista. El presentador del programa dijo que el ataque a Graña era para deshacerse de testigos molestos de la represión del gobierno “de facto” porque se venía una cacería a los seguidores de Evo Morales.

Al día siguiente, 14 de noviembre, se produjo el desenlace de esta actuación infame. Pidieron a su Embajada rescate y refugio. Los gendarmes fueron al hotel donde se alojaban y sin ningún problema los llevaron a la Embajada Argentina.

¿Les parece que la “nena” que pidió que digan la verdad, a la que Graña tildó de basura, representaba un peligro para sus vidas?

Para ver y recordar el nefasto papel que jugaron estos periodistas argentinos, al final de la nota se pueden ver dos videos, de noviembre de 2019, el de Graña increpado para que diga la verdad y otro que es la evidencia del montaje. Con un celular algún vecino los grabó montando una dramática escena de represión, con gases lacrimógenos tan falsos como su propio informe.

La corta presencia de este grupo de argentinos en La Paz y todos los relatos que inventaron y montaron, fue el cimiento de la gran mentira de Evo Morales, la del golpe se Estado.

Luego, como parte del mismo plan, se produjeron los hechos de Sacaba y Senkata y se recogieron los muertos que tanto necesitaba Evo Morales para convertirse en víctima y apuntar contra el gobierno “de facto “.

El laberinto de mentiras aún no termina y va creciendo. Ahora han implicado en el supuesto golpe de Estado a todos los gobiernos extranjeros considerados enemigos de Evo Morales como Estados Unidos y Brasil, y con mayor razón a los que reforzaron la seguridad de sus embajadas, como Argentina y Ecuador. No mencionan sin embargo a España que trajo un experimentado y armado grupo de élite que fue descubierto cuando preparaba la fuga de Juan Ramón Quintana y otros protegidos por la Embajada de México.

De acá a poco estaremos frente a una montaña de mentiras porque para tapar una, inventan otra y otra. Es difícil que un gobierno así, cimentado y construido en el fango de las mentiras pueda sostenerse por mucho tiempo.

