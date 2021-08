Diputada considera “un chiste” el pago de Bs 10.000 a la FAB por cuatro vuelos chárter para Evo

La diputada opositora Priscila Dantes calificó de un “chiste” el pago de 10.000 bolivianos por el alquiler de la avioneta FAB-050 para cuatro vuelos chárter que transportó hace unos días al expresidente Evo Morales para cumplir actividades políticas y de promoción ideológica.

Indicó que esa avioneta nunca debió ser puesta como taxi-aéreo de Morales porque él entregó en el año 2015 al departamento de Beni la misma aeronave como “avioneta-ambulancia” para atenciones de salud.

Explicó que la FAB-050 realizó cuatro viajes: La Paz-Chimoré; Chimoré-Tarija; Tarija-Chimoré y Chimoré-La Paz. Dijo que las personas que, supuestamente, financiaron esos viajes solo mostraron recibos cuando lo correcto era mostrar una factura e incluso la ruta del vuelo.

Recordó que una respuesta de la FAB a una petición de informe escrito de junio pasado, da cuenta que esa aeronave se encontraba en estado inoperable, pero a los pocos días el bimotor apareció transportando a Evo Morales.

¿O sea, la Fuerza Aérea Boliviana hace vuelos comerciales? ¿Tiene naves en alquiler? cuestionó la asambleísta a tiempo de indicar que hasta el momento lograron identificar delitos previsto en la Ley de Lucha Contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Citó que se están configurando los tipos penales de uso indebido de bienes del Estado y tráfico de influencias porque Evo vuela acompañado de asambleístas del MAS y atentado contra la salud porque las avionetas son ambulancias aéreas en el Beni.

Dantes manifestó que ahora esperan respuesta a otra petición de informe escrito, aunque se resignó a esperar unos cuatro meses para tener información solicitada al Ministerio de Defensa.

“Entre tanto, no queda otra opción que expresar nuestra indignación por el uso abusivo de bienes del Estado que no se puede tolerar. Hay demasiado privilegio y esto demuestra que quien sigue mandando en el país es Evo Morales y no Lucho Arce”, comentó.