Diputada de CC acusa al MAS de tratar de sobornarla por los 2/3 para juzgar a Áñez

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Samantha Nogales denunció hoy que personas del Movimiento al Socialismo (MAS) la llamaron para ofrecerle dinero con el fin de que pueda votar a favor del juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Áñez. Añadió que rechazó la oferta y ahora es víctima de hostigamiento presuntamente por parte de los oficialistas.

“He recibido algunas llamadas de números privados, me han ofrecido un sueldo, no me hablaron de montos porque no les he dejado que terminen. Por otro lado, ya están empezando con los hostigamientos, te llaman de número privado, es complicada la presión. Sin embargo Comunidad Ciudadana está muy cohesionada y sabemos cuál es el camino que tenemos que tomar”, dijo Nogales, en contacto con Página Siete Digital.

La asambleísta opositora detalló que fue hace aproximadamente una semana que se comunicaron con ella para intentar sobornarla. Agregó que fue un varón quien la llamó para hacerle el ofrecimiento a nombre del partido de Gobierno.

La parlamentaria añadió que también tiene conocimiento de que intentaron a sobornar a otros parlamentarios de CC. Sin embargo, no detalló a cuántos más ni qué les pudieron haber ofrecido a cambio del apoyo para alcanzar los dos tercios de votos que requiere el MAS para procesar a la exmandataria.

Para obtener los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacionaol el Movimiento al Socialismo requiere 111 votos. De esta cantidad que se requiere tiene 96, por lo cual les hace falta el respaldo de 15 opositores, tres en Senado y 12 en Diputados.

En pasados días, el diputado del MAS Juan José Jáuregui afirmó que una facción “menos radical” de CC está dispuesta a apoyar el juicio de responsabilidades contra Áñez por los casos Sacaba y Senkata. Desde la oposición señalaron que solo era una “especulación” del legislador oficialista.