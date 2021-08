Diputado Céspedes denuncia que Gobernación cruceña despidió a guardaparques de la reserva Tucabaca en pleno incendio forestal

Anunció que, en su calidad de legislador cruceño, junto a 100 bomberos voluntarios se dirigirá a las áreas afectadas, para coadyuvar con la mitigación de los incendios en la Chiquitania.

Fuente: ABI

El diputado cruceño Anyelo Céspedes (MAS) denunció este miércoles que la Gobernación de Santa Cruz procedió al despido del personal de guardaparques de la reserva Tucabaca, en momentos en que existe riesgo por los incendios forestales.

“Imagínense, la Chiquitania se nos incendia y a los funcionarios que tienen la capacidad, que tienen el conocimiento de la reserva forestal de Tucabaca los están despidiendo”, señaló.

Instó al gobernador Fernando Camacho a trabajar en la atención de los incendios y dejar de hacer política, y que al no tener la capacidad, deje que el Gobierno nacional atienda la emergencia.

“Quiero pedirle al señor (Fernando) Camacho, sino tiene la capacidad para luchar contra los incendios, que acuda al Gobierno nacional, nosotros estamos dispuestos a ponerle los mejores técnicos, porque nos han demostrado que ellos, su secretaría, sus funcionarios de la Gobernación, no tienen la capacidad, o es que no quieren ir a apagar los incendios”, mencionó.

Anunció que, en su calidad de legislador cruceño, junto a 100 bomberos voluntarios se dirigirá a las áreas afectadas, para coadyuvar con la mitigación de los incendios en la Chiquitania.

“Vamos a ir al lugar de los hechos, no a sacarnos selfies, vamos a estar todo el tiempo que el pueblo boliviano nos necesite. Pedimos al señor Camacho, no incendiar la Chiquitania en las redes sociales y le pedimos que lleve a sus funcionarios que no hacen nada, que vayan a apagar incendios”, manifestó.