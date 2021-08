Diputado del MAS llama ‘pequeño matoncito’ a Camacho y le advierte con proceso penal por tema tierras

Fuente: erbol.com.bo

En medio de la tensión por el tema de tierras, el diputado del MAS, Daniel Rojas, calificó de “pequeño matoncito” al gobernador Luis Fernando Camacho y le advirtió con iniciarle un proceso penal en caso de que cumpla su anuncio de instalar una reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD) en oficinas del INRA en Santa Cruz.

“Queremos denunciar a este caballero Luis Fernando Camacho, el pequeño matoncito, que quiere nuevamente desestabilizar Bolivia. Recordarle a Luis Fernando Camacho que él es un gobernador, no es un prefecto. Parece que se está queriendo utilizar antiguas leyes, nosotros vamos a hacer respetar el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, donde ninguna autoridad puede atribuirse leyes que no lo no le competen”, dijo Rojas que representa a Santa Cruz en la Asamblea.

Un día antes Camacho anunció que, como el director del INRA no asiste a las convocatorias para la CAD, la próxima reunión de la comisión el 13 de agosto será en las instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

El diputado consideró que Camacho busca convulsionar con su intención de llevar la reunión del CAD al INRA y le advirtió que, de plasmar ese anuncio, emprenderá un proceso penal contra el Gobernador y lo convocará a que rinda informe ante la Comisión de Autonomías del Legislativo.

“Quiere ahí iniciar, cómo está acostumbrado, el matonaje este caballero. Recordar a Luis Fernando Camacho que ‘papi ya no está más en Bolivia, está en Estados Unidos, así que no hay quién vaya negociar con militares y policías’”, expresó el oficialista.