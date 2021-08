Dirigente espera que Bonny Lovy logre premio internacional para refregarle en la cara al Gobierno del MAS

El vocalista de la banda Alcohólika y vicepresidente de la Asociación Boliviana de Artistas, Intérpretes y Músicos (Abaiem), Viko Paredes, conversó con Asuntos Centrales sobre el veto que sufrió del MAS el artista cruceño Bonny Lovy, en una comisión de la Cámara de Diputados, donde se pretendía entregarle un reconocimiento, y manifestó que el Gobierno pregona la no discriminación solo en el discurso, porque en la práctica no lo cumple.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

“Va ser un revés si Bonny Lovy logra un reconocimiento en el extranjero, les muestre en la cara y diga quédense con su reconocimiento, porque ese reconocimiento del extranjero valdrá más de lo que es el reconocimiento de este gobierno», manifestó

En su criterio, la postura del MAS en este tema muestra que la no discriminación se queda en el discurso y no alcanza a la práctica. “Le preguntaría a Bonny Lovy si el reconocimiento le afectaría en sus ventas o reproducciones, te aseguro que no. Lo que hace este gobierno con los artistas no afecta. Las transnacionales manejan estas plataformas y el gobierno jamás podrá manipularlo», dijo.

Paredes asegura que ni el Gobierno de Jeanine Añez ni de Evo Morales hicieron gestiones por los artistas del país. “¿Importa la ideología política para ser tachado de golpista? Me parece que es un razonamiento primitivo, peor cuando viene de autoridades que representan al país», lamentó.