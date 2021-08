Doria Medina sobre opinión consultiva: «Cuando no hay alternancia, aparecen problemas como en 2019»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, celebró la opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano. Sobre la determinación dijo: “cuando no hay alternancia, aparecen problemas como en 2019”.

En referencia expresidente Evo Morales, que en las elecciones de octubre de 2019 buscaba una cuarta reelección, Doria Medina escribió en su cuenta de Twitter: “La reelección puede y debe restringirse para impedir abusos de los presidentes que ponen al Estado al servicio de sus candidaturas. Eso no coarta derechos, los preserva”.

Además hizo referencia a los conflictos sociales que se desataron luego de las elecciones presidenciales, cuando se identificaron diversas observaciones al proceso. “Cuando no hay alternancia, aparecen problemas como en 2019 en Bolivia. Aplauso”.

La reelección puede y debe restringirse para impedir abusos de los presidentes que ponen al Estado al servicio de sus candidaturas. Eso no coarta derechos, los preserva. Cuando no hay alternancia, aparecen problemas como en 2019 en Bolivia. Aplauso https://t.co/rI3MNNVWgn — Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) August 13, 2021

Ante los medios de comunicación indicó tras la opinión consultiva adversa, Evo no podrá ser candidato. “Hay que darle un aplauso a que finalmente la Corte se pronuncie, algo que todos teníamos claro desde el 21 de febrero de 2016, de que no podía haber reelección indefinida y menos que sea un derecho humano. Entonces Evo Morales ya no podrá ser candidato”, opinó.

Lea también: Corte IDH: Los 10 daños que la reelección indefinida causa a la democracia (VIDEO)

El empresario cuestionó algunos procesos judiciales que se llevan adelante. “Yo no soy de la idea de que todo hay que judicializar, querer hacer lo mismo que hace el MAS, no creo, entonces creo que las instancias internacionales ya definieron el límite”, dijo.