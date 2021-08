Economista opina que la devolución de aportes es un impuesto a la vejez

Fuente: Urgente.bo

La Cámara de Diputados ya aprobó en grande y detalle el proyecto de ley de devolución de los aportes a las AFP. Para el economista Gonzalo Chávez, esta propuesta de norma es un impuesto a la vejez.

¿Por qué? la devolución de los aportes significará en el presente un alivio, pero en el futuro será la pobreza para el aportante.

¿Es conveniente solicitar la devolución de los aportes?

El economista considera que con la devolución de los aportes a las AFP el Estado está usando el dinero de los trabajadores para reactivar la economía y no debería ser así.

El Estado debería, según Chávez, asumir su responsabilidad y hacer gestiones para dar fuentes de trabajo para quienes están sin empleo y de esa manera impulsar la reactivación económica sin tocar los ahorros de los aportantes.

“En vez de que el Estado meta la mano en nuestro bolsillo debería conseguir recursos para que tú tengas un empleo decente”, explicó.

El especialista explicó con un ejemplo sencillo para comprender el transfondo del proyecto de ley.

“El impuesto al abuelo que seremos

Federico se miro al espejo como todos los días antes de salir a buscar trabajo. Le gustaba verificar que su juventud continuaba ahí y que el corte firpo estaba impecable. Su consigna era: jodido pero pintudo. Pero ese día de invierno llevo un susto porque su reflejo era él pero de abuelo. Mas grande fue su arrebato cuando su imagen del futuro le comenzó hablar.

“No te asustes simplemente soy tu, pero miles de mañanas después. Te cuento que mi jubilación no me alcanza para vivir decentemente. Ahora tomo muchos remedios muy caros. El gobierno de hoy me ha puesto una especie de impuesto que solo lo estoy sintiendo ahora. Te devolvió los ahorros que a mí ahora me hacen falta, porque ahora yo no puedo generar ningún ingreso. Entiendo que tú estás pasando momentos difíciles pero quiero advertirte que si te gastas partes nuestras pensiones, tu gasto de hoy será mi pobreza. El Estado no me compensó que con mi dinero haya financiado la reactivación económica.

Piensa bien si te vas a gastar nuestro dinero del futuro. En vez de que el Estado meta la mano en nuestro bolsillo debería conseguir recursos para que tú tengas un empleo decente””