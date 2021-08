El defensa Martins se suma al Bolívar de Zago hasta diciembre

Fuente: paginasiete.bo

El brasileño César Henrique Martins firmó contrato con Bolívar hasta diciembre de este año con opción para renovar. El equipo de Antonio Carlos Zago suma así a su quinto defensor central.

La Academia confirmó que el jugador ya se encuentra en La Paz y solicitó su habilitación a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) mediante el Reglamento al Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA, en su artículo 6.

“Una excepción a esta regla -períodos de inscripción- la constituye el jugador profesional cuyo contrato ha vencido antes del fin del período de inscripción”, añadió Bolívar.

El jugador de 28 años es el quinto defensor central. Los otros cuatro son Jairo Quinteros, Alberto Guitián, Luis Gutiérrez y Diago Giménez. Por sus características es un zaguero diestro.

Martins llega proveniente del Farense con el que concluyó contrato hace un mes.

Militó en clubes como el Atlético Sorocaba, Ponte Preta equipo con el que llegó a las finales de la Copa Sudamericana el 2013. Se coronó subcampeón tras perder ante Lanús, estuvo en el onceno titular.

Luego de esa gran presentación fichó por el Benfica, pasó por el Flamengo, Nacional, Vitória de Setúbal, Juventude, Santa Clara y el Faraense. Bolívar es su décimo club en nueve años.

Se coronó campeón de la Súper Copa de Portugal, Copa de la Liga de Portugal y de la Primeira Liga. Martins se sumará hoy a los entrenamientos con el primer plantel, y estará bajo las órdenes de Antonio Carlos Zago.

¿Por qué no juega Justiniano?

Leonel Justiniano es uno de los jugadores que pidió la hinchada en el partido frente a Always Ready, su ausencia fue evidente en el medio campo. Hoy los celestes cerrarán prácticas y Zago definirá si lo toma en cuenta ante Nacional Potosí.

Ante ese situación los bolivaristas se preguntan: ¿Dónde está Justiniano? El mediocampista fue titular casi indiscutible cuando estaba Ignacio González. Apareció en 15 de 17 partidos que dirigió el español. Sumó 944 minutos de 1.530 disputados, un 61,7% de presencia.

Zago dirigió cinco partidos, de los cuales Justiniano jugó en tres, se perdió uno por expulsión y en el último partido ante Always estuvo en la banca. La presencia del jugador estos últimos encuentros es de un 42,8%. En este último partido ante los millonarios, el entrenador no puso a Justiniano porque consideró que su rival no fue superior en el medio.

“Yo no vi que Always Ready fue superior en el medio campo porque ellos intentaron jugar con muchos balones largos, fue un equipo defensivo”, aseguró en conferencia de prensa.

Mientras que Justiniano espera su oportunidad para volver al onceno de Bolívar.

“No sé qué pasa, ni yo tengo explicación, yo estoy enfocado en entrenarme de la mejor manera. Si me toca jugar, siempre voy a dar lo mejor de mí. No sé lo que pasa, son decisiones que toma el técnico”, dijo Justiniano.