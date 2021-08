El desafío de reconstruir una nación donde todos podamos vivir, trabajar en paz y prosperar

Para que exista una Nación, sus ciudadanos, que normalmente tienen una diversidad cultural e ideológica deben ponerse de acuerdo en compartir, además del territorio, ciertos principios y valores básicos los que luego de establecidos son consagrados en una Constitución, conocida y aceptada por la ciudadanía. Está claro que es imposible reconstruir un país si previamente no existe este consenso sobre las reglas básicas de convivencia ciudadana, pues estas son las que sirven de sustento al modelo de país que construiremos.

Existen varios tipos de países, algunos más o menos viables y sostenibles y otros híbridos y por tanto más inestables. Algunos modelos son antagónicos y excluyentes como: países que practican la democracia, la economía de mercado, propiedad privada y libertad, y otros se inclinan hacia el populismo y estatismo, la propiedad estatal y el absolutismo. Existen por tanto muchas variantes producto de circunstancias históricas y por imposiciones de grupos de poder.

El problema aún no resuelto, es cómo lograr este consenso de país pues existe muy poca predisposición de hacerlo. Una señal de esta dificultad no las da el icono del populismo cocalero que domina en Bolivia. Evo Morales con toda convicción afirma: “No comparto cuando algunos dicen que haya reconciliación. No va a haber reconciliación con fascistas, racistas, salvo que entendieran que nuestra ideología y nuestro programa está bien para Bolivia”. Explicado con chuis: Aceptan lo que digo o se atienen a las consecuencias.

Vivimos una permanente pugna entre Izquierda y Derecha, conceptos que aunque son etiquetas sesgadas del siglo pasado, mantienen su vigencia en Latinoamérica. Nuestro desafío al margen de las etiquetas es simple se trata de encontrar el modo de vivir mejor en este único planeta y eso implica elegir gobiernos basados en libertades, derechos, respeto al prójimo y al medio ambiente, que han demostrado ser los más viables. Evitando aquellos regímenes que se sustentan en el autoritarismo y totalitarismo.

Como vemos tenemos un largo camino por delante y debemos continuar avanzando, pues necesitamos para nosotros y nuestra descendencia un país donde todos podamos vivir y progresar en paz. Esto implica determinar de manera razonable y práctica la mejor manera de organizar nuestra casa, nuestro pueblo, nuestro país y cuáles reglas de organización y comportamiento son las más adecuadas. No todos somos iguales y tampoco pensamos igual, pero necesitamos ponernos de acuerdo en la forma de convivir en un territorio, “juntos pero no revueltos”, y esto implica gobiernos autónomos, locales y nacionales.

Para decidir el qué hacer, lo más fácil es revisar y verificar cuáles son los países donde la gente vive mejor. Esto será en países donde se respetan las libertades y los derechos individuales, o en países bajo sistemas centralistas y autoritarios. Una manera fácil y clara de saberlo, es ver qué hace la gente cuando la situación de su país se hace insostenible y verificar hacia qué países americanos u otros huyen. Será que ellos se van a Cuba o Venezuela, o se van a los Estados Unidos, Uruguay, Chile o Costa Rica.

A la prueba me remito, dice Pukymon.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com