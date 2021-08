El Gobierno desconoce la auditoría de la OEA porque «no cumplió» los procedimientos

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

Un año y nueve meses después de la renuncia de Evo Morales, tras las fallidas elecciones de 2019, el Gobierno sale a desconocer la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se detectaron irregularidades calificadas como fraude. Fue el procurador general Wilfredo Chávez quien presentó un informe oficial de la Contraloría General del Estado, que desconoce y niega que se haya llevado adelante una auditoría en Bolivia.

Según dicho informe, la OEA no habría seguido las normas establecidas y tampoco tomó en cuenta el cómputo oficial de manera adecuada.

Chávez señaló que OEA no hizo una auditoría del cómputo electoral sino un informe de integridad, no verificó el resultado del cómputo final y desafió que se haga la comprobación acta por acta.

Denunció que la OEA adelantó el informe y lo lanzó el 10 de noviembre de 2019, en una acción política y golpista que desencadenó la renuncia del expresidente Evo Morales, además de la muerte y luto que se generó con los hechos siguientes.

El excanciller Diego Pary, informó Chávez en la conferencia de prensa, se comprometió en representación del Estado para garantizar la verificación del cómputo y cadena de custodia. “La OEA no entregó un informe de auditoría, fue un análisis de integridad electoral. Eso se verifica de una constatación técnico-legal. El informe final no se acomoda a los términos técnicos”. Con este argumento, dijo que ese documento no puede ser vinculante.

Lamentó que un pronunciamiento sin evidencia suficiente porque no verificó la toda la votación”. Por ello, desafió que acta por acta, se vuelva a revisar para señalar dónde estuvo ese fraude. “Verifiquemos las actas dónde quieran y cuando quieran”.

“La Contraloría señala que su pronunciamiento que el informe no es suficiente ni competente. No hicieron el trabajo, una auditoría, ni es válido. Este fue un incumplimiento grosero que será llevado a instancias internacionales y que demostrará en el nivel interno que nunca se comprobó el fraude. Esto demuestra en cancha que todo fue una manipulación.

Se realizó el estudio a un sistema de información rápida, no al cómputo. “La OEA emitió un informe preliminar no establecido en el convenio, el domingo 10 de noviembre. Ellos anunciaron los resultados en la madrugada de ese domingo, cuando se habían comunicado con el Canciller en el que informaban que no podían terminar el informe hasta el 13. Debieron presentarlo al Gobierno y no cumplieron ese compromiso”.

El procurador arremetió contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien acusó de tener actitudes que llevaron a Bolivia a un (supuesto) ‘golpe de Estado’ y adujo que no se cumplieron las normas nacionales e internacionales que establecen una auditoría.

De esta forma señaló que se confirma absolutamente que el Secretario General del organismo internacional, Luis Almagro, “al difundir el informe desencadenó un golpe de Estado, llevó a tal punto al país, que obligó al presidente Evo Morales a renunciar, para evitar muertes, a renunciar a la presidencia del Estado”.