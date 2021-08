El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, pidió a los sectores políticos de Santa Cruz a deponer sus actitudes y dejen trabajar en el saneamiento de tierras, y afirmó que esa institución no dialogará con “intermediarios”, en alusión al Comité pro Santa Cruz o a la Gobernación.

Recordó que el gobierno del presidente Luis Arce tiene el objetivo de culminar el proceso de saneamiento de tierras fiscales en el país que a la fecha está en un 86% y solo restaría un 14% para lograr el objetivo que se prevé hacerlo hasta 2025.

“Llamo, como INRA, a deponer actitudes, porque el INRA necesita darle la seguridad jurídica a ese 14%”, dijo Núñez en entrevista con el ‘streaming’ de La Razón Radio.

Cuestionó la postura del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del presidente de Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quienes pretenden conformar la Comisión Departamental Agraria (CAD) para tratar las problemáticas del avasallamiento, distribución y saneamiento de tierras en ese departamento.

Núñez, reiteró que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la distribución de tierras es competencia del Gobierno central, a través del INRA. Además, que la CAD dejó de funcionar con la nueva carta magna porque el Órgano Ejecutivo, mediante sus representantes que eran los prefectos, delegaba para el trabajo agrario en cada departamento.

El director nacional del INRA afirmó que actualmente la relación directa que tiene es con los actores agrarios y organizaciones sociales que trabajan la tierra, como establece la Constitución.

“El INRA se relaciona con el mundo rural con los actores que producen la tierra, las cinco organizaciones: el Pacto de Unidad y sus bases porque son parte de la Comisión Agraria Nacional y departamental, (también) me refiero a tres sectores: Confederación Ganadera de Bolivia (Congabol), a Confeagro, agropecuarios de Bolivia que aglutina a la CAO, y la Cámara Forestal, esos son miembros de la Comisión Agraria Nacional y de la comisión Agraria Departamental. Me quiero relacionar directamente con ellos no con intermediación política de un gobernador”, explicó.

Núñez afirmó que es una falsedad que el INRA esté “colonizando” tierras en Santa Cruz, como denuncian Camacho y Calvo. Explicó que en Santa Cruz hay 36 millones de hectáreas, de las cuales 1,5 millones “están disponibles”.

Pensar que la Gobernación tenga competencia de sobre la distribución de tierras es un “debate superado”, dijo. Al contrario, recordó que antes de la Asamblea Constituyente de 2008 se abordó el problema y se definió que esa competencia corresponde al Gobierno central.

Núñez desafió a Camacho a resolver su problema particular de tierras en las oficinas del INRA y no así a través de movilizaciones, que, en su criterio, solo esconden intereses políticos.