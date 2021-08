El MAS cree que fracasarán las medidas de presión contra los asentamientos ilegales y el “fraude electoral”

Juan Carlos Fortún

Las medidas de presión por el conflicto de tierras y el cierre del caso “Fraude Electoral”, anunciadas por la Asamblea de la Cruceñidad, fueron minimizadas y descalificadas por los asambleístas departamentales y legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz. La resolución, conformada por siete puntos y dada a conocer por la dirigencia cívica cruceña, destaca entre lo más inmediato: ratificar el apoyo al bloqueo de carreteras de 48 horas para el 9 de agosto, anunciado por los Comités Cívicos Provinciales, en la Chiquitania, y respaldar la marcha del 5 de agosto en la capital cruceña.

El bloqueo, que se realizará a la altura del municipio de San José de Chiquitos, es una medida de presión debido a la inasistencia del director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, a la reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD) el pasado 2 de agosto.

El asambleísta departamental del MAS Clemente Ramos dijo que la Asamblea de la Cruceñidad ha sido “un fracaso” y enfatizó que las atribuciones en lo que es la distribución, saneamiento y titulación de tierras, son competencias del nivel central y no de la CAD. “Por lo tanto es un tema político para desestabilizar la gestión de nuestro Gobierno nacional”, expresó Ramos.

Señaló al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, como el responsable de las acciones que se están tomando, añadiendo que si se producen muertos, heridos o quema de instituciones, producto de futuros enfrentamientos, será responsabilidad de Camacho.

Por su parte el diputado del MAS Rolando Cuéllar dijo que la población está más preocupada por la situación económica en la que se encuentra y por ello cree que no acatará las medidas anunciadas por los cívicos. “Nosotros vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo cruceño y no vamos a dar importancia a esa reunión de comparsas”.

Por otro lado, el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, dijo que los representantes del MAS “deben preocuparse por cumplir la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y estos señores no están por encima de la misma”, resaltó.

Caso fraude electoral

Parlamentarios de la bancada opositora Creemos reprochan la actitud del Ministerio Público por rechazar, primero, el memorial de apersonamiento que presentaron los legisladores y también la impugnación contra el cierre del caso “Fraude Electoral”.

El diputado por esta agrupación política Edwin Bazán informó que la Fiscalía rechazó ambas acciones porque los legisladores no serían parte del caso como víctimas. “Qué tremenda desfachatez deslegitimar nuestra calidad de representantes de la población. Nosotros hemos sido electos por la población y nuestra autoridad reside en la representación de nuestros electores. Todos los bolivianos fuimos víctimas del fraude electoral de octubre, por eso tenemos el derecho, la legalidad y la legitimidad de participar en el proceso”, manifestó.

En tanto, la senadora Centa Rek cuestionó que la Fiscalía determine el cierre del caso, basándose en un informe de una instancia que no tiene el respaldo ni las pruebas, ni las pericias correspondientes basadas en la realidad de lo sucedido en octubre de 2019.

“El fiscal Juan Lanchipa se enrolla y crea esta situación que lo inculpa más. No podemos permitir esta situación, no es posible entregar así el país. A pesar de que nos han dado un puertazo, vamos a seguir firmes en la lucha, convocamos a los bolivianos a que sigan firmes por la batalla por la democracia, no vamos a dejar que nos arrebaten la democracia”, expresó la senadora.

Los representantes de la bancada opositora no descartaron presentar nuevamente otros recursos legales.

Lea también: MAS se envalentona con Camacho ante protestas