El MAS rechaza propuesta de CC sobre pacto por la paz y la reconciliación

El Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazó hoy la propuesta de Comunidad Ciudadana (CC) en torno a un acuerdo para la paz y la reconciliación del país a través del cambio de los operadores de justicia. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aseveró que su frente político no firmará ningún pacto que otorgue “impunidad” a los responsables de los hechos de 2019.

“Señor Carlos Mesa, no vamos a hacer acuerdo con la justicia (…) no puede haber reconciliación sin la justicia, la vida de las víctimas no se negocia”, manifestó el diputado oficialista.

La propuesta de CC, establece el cambio de los operadores de justicia, en un plazo máximo de 90 días tomando como ejemplo la renovación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral el 2019.