El Municipal tendrá iluminación en diciembre, según Copa

Fuente: paginasiete.bo

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, confirmó, durante la inauguración de la casa del deportista alteño, que el estadio de Villa Ingenio contará con las luminarias para diciembre de este año, lo que beneficiaría a Always Ready.

Ayer, Copa aseguró que se prevé que la próxima semana se confirme el inicio de las obras para que en diciembre el estadio Municipal de El Alto cuente con las luminarias. El municipio alteño destinará tres millones de bolivianos para este proyecto. Además, invitó a la Selección boliviana a usar los predios del estadio y de la casa del deportista.

“Vamos a dar las luminarias, vamos a presupuestar en nuestro POA, esto ya estaba proyectado con el tema UPRE pero no podemos esperar. Como municipio vamos a dar nuestra contraparte para garantizar el alumbrado”, dijo Copa.

En tanto, el secretario de Deportes, Cultura y Turismo del municipio alteño, Miguel Ángel Rimba, confirmó que la inversión será del 50% y el restante del Gobierno central.

“La Alcaldesa me ha confirmado que me hará desembolsar con la economía del municipio tres millones de bolivianos para que las luminarias puedan estar hasta diciembre”, manifestó Rimba. En el evento estuvieron presentes los representantes del club Always Ready y de la Federación Boliviana de Fútbol. La Alcaldesa aprovechó para invitar a la Selección a que juegue algunos partidos, también puso a disposición la casa del deportista.