El régimen de Xi Jinping estudia prohibir la salida a bolsa de las tecnológicas chinas en el extranjero

El regulador bursátil del país asiático analiza establecer las nuevas normas que podrían comenzar a aplicarse en último trimestre del año. La decisión frustraría los planes de muchas compañías de comenzar a cotizar en Nueva York

Un agente de bolsa trabaja durante la OPI de la empresa china de transporte compartido Didi Global Inc en Wall Street (REUTERS / Brendan McDermid)





China estudia proponer nuevas normas que prohíban a las empresas con grandes cantidades de datos sensibles de los consumidores salir a bolsa en Estados Unidos, según fuentes de The Wall Street Journal, lo que probablemente frustre las ambiciones de las compañías tecnológicas del país asiático de cotizar en el extranjero.

En las últimas semanas, funcionarios del regulador bursátil de China informaron a algunas empresas e inversores internacionales que las nuevas normas prohibirían cotizar en el extranjero a las compañías de Internet que tienen datos de los usuarios , de acuerdo a fuentes a las que tuvo acceso The Wall Street Journal (WSJ). Los reguladores dijeron que las normas se aplicarían a las empresas que buscan ofertas públicas iniciales en el extranjero a través de unidades constituidas fuera del país, según el medio estadounidense.

Funcionarios de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC, por sus cifras en inglés) afirmaron que las empresas con datos menos sensibles, como las del sector farmacéutico, seguirán recibiendo la aprobación para cotizar en el extranjero.

Un comerciante en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Manhattan, Ciudad de Nueva York, EE. UU., 20 de agosto de 2021. REUTERS / Andrew Kelly

Se cree que las nuevas normas puedan ser de ayuda para el régimen chino a la hora de ejercer un mayor control sobre la estructura corporativa que las grandes empresas tecnológicas del país asiático utilizan para evitar las restricciones a la inversión extranjera. Los dirigentes de la administración de Xi Jinping consideran que sectores como Internet, las telecomunicaciones y la educación son sensibles por motivos políticos o de seguridad nacional.

Los gigantes tecnológicos chinos, como Alibaba Group Holding Ltd., Didi Global Inc. y Tencent Holdings Ltd. han utilizado una estructura corporativa de este tipo, conocida como Entidad de Interés Variable (VIE, por sus siglas en inglés), para atraer capital extranjero y cotizar en el extranjero.

Según las nuevas normas, China también establecerá un mecanismo que requiere que las empresas obtengan la aprobación formal para las OPI (oferta pública inicial) en el extranjero de un comité interministerial que se creará en los próximos meses, de acuerdo a información de The Wall Street Journal.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente chino, Xi Jinping, aplaude en la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 5 de marzo de 2021. REUTERS / Carlos García Rawlins

En la actualidad, las empresas privadas chinas con estructura VIE no están obligadas explícitamente a solicitar la aprobación de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China para salir a bolsa en Estados Unidos, aunque lo suelen hacer si se lo solicitan los funcionarios del régimen.

Los reguladores chinos analizan comenzar a aplicar las nuevas normas en el cuarto trimestre del año, por lo que solicitaron a algunas empresas que retrasen sus salidas a bolsa en el extranjero hasta entonces, según las fuentes del WSJ.

En julio pasado, el organismo de control de Internet publicó una revisión de la ciberseguridad y precisó que las empresas que posean datos personales de al menos un millón de usuarios deben solicitar dicha revisión antes de ingresar en el mercado extranjero. La decisión siguió al anuncio de Beijing de revisar la ciberseguridad de las empresas chinas que salieron recientemente a bolsa, entre ellas la del gigante DiDi.

En recientes reuniones con empresas e inversores internacionales, el CSRC criticó el plan de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) para aumentar el escrutinio de las empresas chinas que venden acciones en el país norteamericano, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Los funcionarios chinos también rechazaron que la SEC no respondiera a sus propuestas sobre el uso de los documentos de auditoría, que representaron una pieza clave de la discusión entre los dos reguladores y desencadenaron la reciente investigación de seguridad de datos de Didi.

Recientemente, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que había solicitado al personal de la agencia gubernamental que pidiera información a las empresas chinas antes de aprobar los documentos reglamentarios que preceden a una oferta pública inicial. También instó a que se revisaran con más detalle los expedientes de las empresas con importantes operaciones en China, según The Wall Street Journal.

Se desconoce si las nuevas normas afectarán a las empresas que ya cotizan en un mercado extranjero bajo la estructura VIE. En los últimos años, empresas chinas que cotizan en Nueva York, como Baidu Inc., realizaron una cotización secundaria en Hong Kong en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China.