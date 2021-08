Elecciones en la Uagrm-Oswaldo Ulloa: “Convocaré a un nuevo congreso por la no reelección”

El vicerrector Oswaldo Ulloa ahora va por el Rectorado de la Uagrm. Busca alianzas y ya logró una con varios frentes. Asegura que si un frente tiene a alguien con el perfil para ejercer un cargo será incorporado.

¿Cómo va a encarar la campaña para esta segunda vuelta?

Ya hemos firmado un convenio con distintos frentes, en base a objetivos y estamos enriqueciendo nuestro plan de gobierno con sus propuestas. Además, estamos incorporando a los acercamientos a los decanos electos y a dirigentes. Creo que vamos por buen camino.

El acercamiento con los distintos frentes tiene puntos programáticos: el respeto al estatuto orgánico, garantizar la fiscalización de los procesos administrativos y financieros, promover la generación de recursos propios a través de la creación de empresas universitarias, promover la implementación de programas de los frentes, garantizar la estabilidad del docente, entre otros.

Con las alianzas estamos incorporando más propuestas.

_¿Cómo califica la etapa electoral?

Larga y muy costosa. Creo que en esta campaña es cuando menos prebendas hubo, no nos olvidemos que la pandemia no nos permitía hacer actividades presenciales, se hicieron cosas, pero limitadas.

_¿En este acuerdo se negociaron direcciones de la Uagrm?

Estos son acuerdos porque se tome en cuenta las propuestas de los candidatos. Por supuesto si un frente tiene una persona capaz para ejercer un cargo para llevar adelante los proyectos que tengamos, la vamos a invitar, pero no es una condicionante.

_Se criticó el intento de reelección de algunos docentes, si es electo ¿qué se hará para que esto no se repita?

Convocaré a un nuevo congreso universitario y definir de manera definitiva el tema de la reelección. Nosotros aprobamos la no reelección y en estas elecciones se plantearon demandas que perforaron el estatuto y permitieron la relección. Nuestro estatuto no está siendo respetado.

_Lo relacionan con el MAS, ¿su campaña fue apoyada económicamente por algún partido político?

Todos conocen mi militancia, soy adenista y como el partido dejó de existir, ahora mi color político es la Gabriel René Moreno. Mi campaña no fue apoyada por ningún partido político.