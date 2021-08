En el MAS se impone la línea dura y Quintana habla de Áñez

Fuente: El Deber Ivan Alejandro Paredes

En el Movimiento Al Socialismo (MAS) se impuso la línea dura. No hay una sola voz que pida que Jeanine Áñez sea por lo menos tratada en un centro médico privado o que pueda defenderse en libertad. El exministro Juan Ramón Quintana consideró que Áñez está en la “frontera de su quiebre emocional” y que líderes políticos de oposición tienen miedo a que la expresidenta los acuse por los hechos de 2019.

“Hoy día tienen terror, tienen miedo de que Jeanine Áñez declare que Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho (excívico y gobernador de Santa Cruz), Samuel Doria Medina y Carlos Mesa, toda esta pandilla de delincuentes, se vieron comprometidos con el golpe de Estado. Quieren salvarla para llevarla a su casita para que se enfríen sus ánimos y no declare lo que ocurrió durante el golpe, no están defendiendo los derechos humanos de una mujer”, arremetió Quintana en un seminario político de simpatizantes del MAS.

El exministro acotó que Áñez “hace show” y la tildó de “señora criminal”. “Quieren que la justicia la libere, y saben ¿por qué presionan estos expresidentes títeres de los Estados Unidos? porque saben que Jeanine Áñez está en la frontera de su quiebre emocional y saben que cualquier rato los va a delatar a estos cuatro pillos que llevaron e hicieron el golpe de Estado”, resaltó Quintana en el seminario al que también asistió Evo Morales.

La línea de Quintana

En el MAS siguen la misma línea de Quintana. El diputado Héctor Arce también consideró que Jeanine Áñez “hace un show” dentro el penal y dijo que la expresidenta debe ser sometida ante la justicia por los hechos de 2019.

“La señora Jeanine Áñez hace un show mediático y obviamente llama la atención. Ella, que hace poco nos decía que éramos unos bestias, unos salvajes, unos indios, es parte del golpe de Estado de 2019 y por tal debe nomás ser sometida a la justicia”, dijo Arce.

El expresidente Evo Morales hasta ayer no se refirió a la situación de Áñez, quien el sábado por la madrugada intentó quitarse la vida realizándose cortes en su muñeca izquierda y en su antebrazo. La comunidad internacional pidió al Gobierno y a la justicia que puede considerar la actual situación de Áñez.

Carolina Ribera, hija de la expresidenta, utilizó sus redes sociales para contar que su madre se encuentra “decaída” y que la principal razón por la que quiere quitarse la vida es “para no seguir siendo un problema” para sus familiares. “Hoy vi a mi madre somnolienta y decaída. Me dice que no sabe qué medicamentos le administran, pero ya no quiere tomarlos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

“Llora en mi pecho y me dice que está cansada y ya quiere morirse para no seguir siendo un problema para nosotros, sus hijos. Mi corazón está roto. Pido que dejen que reciba atención especializada en una clínica, como amerita su estado físico y anímico. Ofrezco, a cambio, mi libertad”, agregó.

Ayer, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó que la exmandataria tiene un cuadro estable de salud y que recibe atención médica en el penal.