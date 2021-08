En Santa Cruz desplazan brigadas para vacunar a pueblos indígenas y comerciantes

Las autoridades sanitarias impulsan la vacunación contra el Covid-19 a sectores y a pueblos indígenas con la habilitación de puestos móviles, con el fin de facilitar el acceso a las dosis.

El propósito es alcanzar la inmunidad colectiva en la región, porque hasta la fecha se ha llegado a un 44 por ciento de cobertura con primeras dosis y a un 32 por ciento con el esquema completo.

Este martes, las autoridades sanitarias habilitaron un puesto temporal para atender a las comunidades guaraníes del distrito 14. La subalcaldesa de esa zona, María Andrea Salvatierra, fue parte del grupo que recibió la dosis en este distrito.

El secretario de Desarrollo Humano y Salud de la Gobernación, Fernando Pacheco, encabezó la brigada y atendió personalmente al capitán guaraní de la provincia Andrés Ibáñez, Rolando García, y al capitán de la comunidad Villa Paraíso, Patricio Chávez.

García agradeció la iniciativa de llegar a estos lugares dispersos. “Muchas gracias a nombre de todos los guaraníes que vivimos aquí”, señaló el dirigente indígena.

El capitán de Villa Paraíso explicó que hay más de 12 capitanías en el distrito 14, que albergan a 14.900 guaraníes, según el censo de 2012.

Pacheco recordó que el fin de semana estuvieron en comunidades de la Chiquinia también llevando la dosis y ahora se quiere dar impulso a la vacunación en los pueblos indígenas de la zona urbana. “Estamos aquí con la vacunación y se va a cubrir a más de 3.000 personas por día en este centro”, remarcó desde el módulo Manantial de Vida, del distrito 14.

Pacheco anunció que continuarán recorriendo las comunidades para atender las necesidades de salud.

Precisamente ese fue el pedido que hizo la Comunidad Indígena Guaraní El Jorori, hace una semana, porque los pobladores deben acudir hasta la localidad de Paurito o hasta la ciudad capital para recibir la dosis.

Los pobladores de Tipoy, que quedan en ese distrito, también tienen ese pedido. Carlos Eduardo Pérez, de 46 años, es uno de los que le gustaría que la vacunación llegue hasta la zona. Él y su familia todavía no han recibido la dosis por el tiempo que implica trasladarse hasta los puntos de vacunación.

“Queremos vacunarnos, pero es complicado por el traslado”, dijo este hombre la semana pasada.

Para comerciantes

Continuando con el plan de llegar con la dosis a los sectores, este martes se habilitó un punto de vacunación en el mercado modelo Plan Tres Mil.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erwin Viruez, informó que se desplegaron brigadas hasta dicho mercado para vacunar a los comerciantes, a sus familiares y a las personas que acuden a este centro de abastecimiento.

“Estas estrategias de vacunación son muy importantes para lograr la ansiada inmunidad de rebaño”, remarcó.

Indicó que la capacidad de atención en dicho centro de vacunación alcanza las 500 personas por día y que no es exclusivo para los gremialistas, sino que también pueden acudir los vecinos de la zona sur de la ciudad capital.

“Esperamos tener estos centros móviles toda la semana, para que puedan acudir y no haya ninguna excusa, no haya ningún ciudadano, ningún cruceño, ningún boliviano que no pueda tener acceso a la vacunación”, señaló Viruez.

El dirigente del mercado, Enrique Aro, recordó que han venido solicitando el desplazamiento de brigadas, porque es la forma de proteger a todos los que acuden a ese centro de abastecimiento, tanto a los socios, a sus familiares y a los clientes.

Advierten leve incremento

El ministro de Salud, Jeyson Auza, recomendó extremar las medidas de bioseguridad con el uso del barbijo, el distanciamiento social y la vacunación, ante un leve incremento del 6% de los casos de covid-19 que se registró en el informe epidemiológico de la semana 32, que concluyó el sábado 14.

“Se ha reportado un leve incremento de casos del 6% y es por eso que aprovechamos para solicitar a los bolivianos, extremar las medidas de bioseguridad”, dijo la autoridad.

De acuerdo a los datos oficiales, durante nueve semanas consecutivas se mantuvo una desescalada de casos, según el reporte epidemiológico.

El ministro Auza insistió en que la única forma de evitar que una persona llegue a terapia intensiva es acudiendo a inmunizarse.

Sobre el proceso de vacunación en el país, Auza indicó que hasta el momento se ha alcanzado una cobertura del 63% con primeras dosis en ciudades capitales y un 34% con esquema completo, pero preocupa que en el área rural se haya alcanzado apenas un 31 por ciento con las primeras dosis.

Destacó las iniciativas que impulsan la inmunización contra el coronavirus en las áreas dispersas y anunció que harán constantes evaluaciones al proceso de vacunación en las regiones, para tener una radiografía que permita adoptar medidas en conjunto.

Dijo que la meta es inmunizar al 90 por ciento de la población vacunable hasta fin de año.

Agregó que Santa Cruz ocupa el quinto lugar en ritmo de vacunación, después de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Sucre y Tarija.