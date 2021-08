Enturbiando el agua, para que parezca más profunda

Carlos federico Valverde Bravo

Como la intención del poder no es aclarar nada sino, muy por el contrario dejar todo en la nebulosa, don Juan Manuel Corchado, se convirtió en uno de los nombres más buscado entre los internautas periodísticos bolivianos en las últimas 72 horas.

No es para menos, él es el responsable del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), que se suponía había hecho el trabajo de Integridad Electoral “a pedido y sobre la base e información” que le dio el Fiscal Lanchipa con el fin de enturbiar el agua de la poza para que esta parezca más profunda y al final la gente crea que “posiblemente la OEA se haya apresurado o sus conclusiones hayan sido “prematuras”, como dijeron los Fiscales, Aldrin Barrientos de La Paz, (Erbol) o el fiscal de Tarija, Wilson Tito, (El Andaluz) para luego asegurar que la “pericia de la Universidad de Salamanca” demostró que no existió fraude electoral en los comicios del 2019.

Fijemos la atención en el señor Corchado, no en la lectura del informe que hizo el Fiscal Lanchipa que no aceptó preguntas y peor explicó lo que había recibido, seguramente porque no le entiende, pero eso le bastó para dejar sin efecto la investigación del caso fraude que le quemaba las manos ya que, seguramente era demasiado compromiso para él. El tema, consecuentemente, es Corchado acerca de quien, en la mañana del viernes en mi programa Sin Compostura avisábamos que tiene una hoja de experiencia laboral muy grande (Currículo Vitae), la cual tengo en mis archivos.

En efecto, son 190 páginas del CV extendido y, si alguien se toma el tiempo de revisar y buscar las palabras: «Perito», «Pericia», «Forense», va a descubrir, no sin sorpresa, que las mismas no aparecen en ninguna de las 190 páginas, cosa absolutamente inevitable que ocurra en un CV, si se tiene un mínimo de experiencia en las tareas que le fueron encomendadas.

En la noche anterior, jueves en la noche, en el programa de Cecilia Bellido (QNMP) Corchado dijo que «habían hecho algunas pericias»; el viernes en la tarde, en otros medios admitió que su grupo no tiene experiencia en pericias electorales, lo que nos lleva a preguntarnos quién hizo la “autopsia forense” parcial, a las elecciones nacionales del 2019. Y remarco “parcial”, porque, él también reconoció no haberlo visto todo, porque no recibió todo, de lo que resulta que Lanchipa escogió qué partes darle a Corchado y qué no, de manera que el título del trabajo “del señor de marras” no puede llamarse de “Integridad Electoral” si él o alguien de su entorno trabajaron parcialmente la elección del 2019.

Es experto en inteligencia artificial, el señor Corchado, pero no sabe de pericia forense y no había trabajado en temas electorales y fue “el elegido” entre 3 proponentes y el que lee tiene que preguntarse: porqué Corchado? Quién lo recomendó? Cómo llegó el fiscal Lanchipa a ese hombre? Será que buscó en la guía de empresas auditoras en materia informática?

No se si fue Lanchipa, pero no me cabe duda de que quien lo hizo, apuntó a su “ninguna experiencia en temas electorales”. Ese tema y e hecho de que haya una tercera persona que cobró el monto, a nombre particular y, la aparición de la Universidad de Valladolid como la ejecutora del trabajo son demasiados temas como para pasarlos por alto. Enturbiando el agua nomás,

Corchado era el hombre ideal, acepta trabajar remotamente, no venir a Bolivia, no consultar a nadie, salvo a Marcel Guzmán de Rojas, sobre el que se puso la mira por las impericias de su trabajo, descubierta por OEA y por Ethical Hancking (que hizo la dirección de auditoría en las elecciones) y, recibió aquello que, al Fiscal Lanchipa le debe haber parecido pertinente enviar, claro, en este caso no se puede hablar de un “informe de Integridad” porque integridad significa la totalidad y no de la parte, que fue lo que recibió Corchado.

Álvaro Andrade CEO de Ethical Hacking nos dijo en SIN COMPOSTURA, que pare él, el trabajo de Corchado tiene muchas fallas en la parte procedimental, de análisis y metodológica, a quién se las atribuimos? A la Universidad de salamanca (su Rector ha descartado el trabajo como parte de ellos) o a la de Valladolid?

Cómo justifica el Fiscal General ese cambio?, él mismo ha procesado y ha encarcelado a varias personas preventivamente por Fraude y, ahora sale a decir que no hay fraude por un “estudio parcial y hecho a distancia”; es serio esto? No, no lo es,

No es serio, tampoco, descalificar a la OEA que trajo más de 20 especialistas, que habló con todos, que estuvo en contacto con los servidores, que trabajó “in situ”; eso es una barbaridad, como lo es también que el Fiscal nunca se haya referido al “Informe investigativo policial, caso “Tribunal Supremo Electoral 2”, N. 201102012000148, que demuestra que hubo intrusión de mexicanos desde un tiempo anterior a la realización de las elecciones de 2019 y que estos llegaban hasta el piso 17 de “la casa del pueblo”, donde los esperaban Ministros y hasta Evo Morales y García, ávidos de saber qué adelantos había, “por si los llegaran a necesitar”, como evidentemente ocurrió,

Tal cual, Corchado, enturbia el agua nomás; el tiempo hablará sobre su utilidad

Fuente: Eju.tv