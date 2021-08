“¿Esta chica está bien?”: la insólita pelea de los ex novios de Kourtney Kardashian por unas apasionadas fotos con su actual pareja

Kourtney Kardashian con Travis Barker en Italia Kourtney Kardashian con Travis Barker en Italia

Fuente: Infobae

Scott Disick, de 38 años, y Kourtney Kardashian, de 42, no son la ex pareja perfecta que habían hecho creer a todo el mundo. El ex boxeador Younes Bendjima, que mantuvo una relación con la mediática estadounidense entre 2016 y 2018, ha sido el encargado de revelarlo. Desde su cuenta de Instagram, el modelo publicó un DM que le llegó de Disick, quien deja en manifiesto que desaprueba el nuevo y apasionado romance de su ex mujer con el baterista Travis Barker.

Bendjima, de 28, compartió en Instagram los supuestos mensajes que le envió recientemente Scott dejando en claro lo mucho que le molesta ver a la madre de sus tres hijos muy cariñosa en público junto a Barker, el músico de Blink-182.

En la captura de pantalla que ha publicado el modelo en sus Stories de Instagram, se puede leer el duro comentario que Scott le envió en privado junto a una fotografía de Kourtney tomada durante su escapada romántica a Italia con el músico, de 45 años.

“¿Esta chica está bien? Hermano, pero qué es esto. En medio de Italia”, escribió Scott refiriéndose a las fotos de su ex mujer a los besos con Baker en una góndola en Venecia.

Sin embargo, Younes no estaba dispuesto a criticar a su famosa ex novia y le respondió rápidamente: “No me importa mientras ella sea feliz. PD: no soy tu hermano”, fue el tajante mensaje que le escribió a Disick, y que compartió en su cuenta de Instagram.

Los mensajes que intercambiaron los ex novios de Kardashian Los mensajes que intercambiaron los ex novios de Kardashian

También dejó en claro que Scott nunca antes había mostrado ningún interés por conocerlo mejor hasta ahora y le hizo un pedido. Younes subtituló la foto con “mantén la misma energía que solías desplegar conmigo públicamente, en privado”.

En una otra publicación en sus historias de Instagram, Younes agregó: “No podía perderme esta. Ha estado jugando durante demasiado tiempo, cansado de quedarme callado y ser el buen tipo”.

El segundo mensaje de Younes Bendjima El segundo mensaje de Younes Bendjima

Por el momento ni Scott ni Kourtney se han pronunciado acerca de este escándalo, que llega apenas unos meses después de que ambos le dieran el visto bueno a sus respectivas parejas; Disick mantiene una relación con la modelo, Amelia Hamlin, de solo 20 años.

La ex pareja tiene tres hijos: Mason, 11, Penelope, nueve, y Reign, seis.

Kourtney y Scott comenzaron a salir en 2006 y estuvieron en una relación con idas y vueltas durante casi una década, Finalmente se separaron en 2015. Tras la ruptura, mantuvieron una buena relación por sus hijos. En 2018, Scott comenzó a salir con Sofia Richie, que en entonces tenía 19 años, y de quien se separó el año pasado. En ese momento, se rumoreaba que Kourtney estaba con Justin Bieber. En el reality “Keeping Up With The Kardashians”, Scott confesó que Kourtney “siempre sería una prioridad‘’ y que Sofía le dio un ultimátum.

Kourtney Kardashian con su ex Younes Bendjima Kourtney Kardashian con su ex Younes Bendjima

Y Kourtney afirmó que las adicciones de Disick fueron el factor determinando en el final de su complicada relación. El empresario estuvo en rehabilitación dos veces en 2015 por su alcoholismo y el año pasado, en junio de 2020, se internó en un centro en Colorado.

“En su esfuerzo con lidiar con el dolor que Scott ha estado sufriendo en silencio durante años por la muerte repentina de su madre, seguida de la de su padre 3 meses después, ha decidido ingresar en un centro de rehabilitación para tratar sus traumas del pasado. No ha ingresado por abuso de alcohol o cocaína, como se dijo inicialmente”, explicó Marty Singer, abogado del empresario, en un comunicado para poner fin a las noticias falsas.

Travis Baker se tatuó a su novia: ahora tiene “Kourtney” escrito en cursiva justo encima de su pezón izquierdo (@travisbarker) Travis Baker se tatuó a su novia: ahora tiene “Kourtney” escrito en cursiva justo encima de su pezón izquierdo (@travisbarker)

Kourtney y Travis, llamados por la prensa como “Kravis”, se han vuelto inseparables desde que comenzaron a salir oficialmente el año pasado tras varios meses de rumores. El músico tiene tres hijos con su ex Shanna Moakler: Landon, 17, Alabama, 15 y Atiana De La Hoya , 22.

La mediática pareja llevó su amor a Italia esta semana, en lo que marca el segundo vuelo del baterista y el primero a Europa después de que un trágico accidente aéreo en 2008 mató a cuatro personas y lo dejó con quemaduras en el 65% de su cuerpo. Él le dio crédito a su novia por haberle dado la fuerza para enfrentar sus miedos: “Contigo todo es posible”.