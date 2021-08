Estaba borracho, se quedó dormido al volante y su Tesla le salvó la vida

La tecnología de asistencia a lay gracias a ello es que algunos conductores han salvado a sus usuarios de tener accidentes. Ese es el caso de un conductor en Noruega que. El joven de 24 años estaba sumamente alcoholizado y

Si bien desde la marca aseguran que estos autos tienen una alta tecnología que permite que se encienda le piloto automático, o que el mismo reaccione antes que el conductor para esquivar por sí solo un animal en la ruta, lo cierto es que eso no da un cien por ciento de seguridad de que no pueda ocurrir un accidente, por eso desde la empresa se encargan de remarcarlo constantemente.

De todos modos, lo sorprendente es que el sistema aparece en situaciones sorprendentes, como la del conductor borracho que fue salvado por el auto después de haberse dormido al volante.

El hecho ocurrió al noroeste de Noruega, el pasado día 30 de julio, cuando el chofer a mando del Tesla Model S, de 24 años, estaba tan borracho que se durmió mientras manejaba, según indicaron fuentes policiales.

El informe policial indicó que “a las 5:40, un Tesla se paró en el túnel. Se descubrió que el conductor es un hombre de 24 años que se había quedado dormido al volante. También estaba borracho, pero tercamente niega haber conducido. Aunque hay un vídeo de él desde el auto… las muestras necesarias han sido tomadas”.

Here, a seemingly unconscious driver in a #Tesla is filmed. Watch the shocking video : pic.twitter.com/MwEoBGFKUg

— TESLA_saves_lives (@SavedTesla) July 31, 2021