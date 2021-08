Estado de vías en Santa Cruz genera gastos adicionales al transporte y el agro

Gonzalo Gómez, presidente del bloque de Trufis de Pailón, sostuvo que la anterior semana estuvo en la inspección de la carretera y vio que no se ha empezado con los trabajos de recapeo y que hay tramos desde la carretera Bioceánica hacia Cuatro Cañadas en muy mal estado, pues no cuentan con capa asfáltica. Además, observó que los trabajos de mantenimiento que se iban a iniciar el 1 de agosto, todavía no comenzaron.

A su vez, Simón Cáceres, exdirigente de la misma organización, manifestó que por esta situación habitualmente hacen bloqueos de carretera exigiendo soluciones y solo consiguen la firma de un convenio y de buenas intenciones del Gobierno y de personeros de la ABC.