Evo afirma que se basa más en el discurso de Arce y que ‘entiende’ el mensaje de Choquehuanca

Fuente: erbol.com.bo

Tras los discursos del primer y segundo mandatario en la sesión de honor por el 6 de agosto, el líder del MAS, Evo Morales, afirmó este lunes que se basa más en las palabras del presidente Luis Arce, sin embargo, “entiende” el mensaje del vicepresidente David Choquehuanca.

“Yo más me baso al discurso del hermano presidente Lucho: reconciliación reconociendo las injusticias, resarciendo las injusticias, en todo caso no es posible que siga habiendo golpe de Estado. Ahora, entiendo el mensaje del hermano Vicepresidente, claro, es el mensaje del movimiento campesino, indígena, originario, de la Madre Tierra, somos indígenas, entiendo perfectamente”, dijo Morales en conferencia de prensa.

Políticos y analistas observaron las diferencias que hubo en los discursos del 6 de agosto, puesto que Choquehuanca habló de unidad, justicia sin impunidad ni corrupción y “vivir bien sin venganza”, mientras que Arce insistió con mencionar que hubo un “golpe de Estado” y “gobierno de facto”, lo cual generó protestas a gritos de opositores que interrumpieron su alocución.

Morales sostuvo que puede haber muchas interpretaciones de los discursos, pero aseguró que existe unidad en el Movimiento al Socialismo.

Reconoció que puede haber alguna dirigencia en el MAS, debido al tamaño que tiene el instrumento, pero recalcó que existe unidad en defensa del presidente Arce y la revolución democrática y cultural.

¿Reconciliación?

Morales se expresó abierto a que exista una reconciliación en el país, pero en base a la justicia y el programa que ganó las elecciones.

“Reconciliación en base a la justicia, en base a la verdad, en base a la razón, somos una familia boliviana, tenemos que ponernos de acuerdo. Que yo sepa hay un programa, una política, una ideología y, gana las elecciones, todos unidos en ese programa a pedido del pueblo boliviano. Esa es el mejor forma de buscar la unidad”, dijo Morales.

“Sabe el pueblo boliviano, yo nunca he sido vengativo con nadie”, agregó el líder del MAS, quien recordó que incluso cuando era candidato y presidente era impedido de llegar a ciertos aeropuertos.

“¿Con quién me he vengado? Con nadie, pero para las nuevas generaciones, juventudes: con el enemigo, por decir con ese que te molesta, te arruina, no hay que vengarse. La gente mala de por sí se cae, él mismo se destruye”, exhortó.