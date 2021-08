Evo arremete contra Mesa: «Ofrece reconciliación, pero busca impunidad»

Fuente: Página Siete Digital

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, respondió este martes a la propuesta de acuerdo nacional presentada ayer por el expresidente Carlos Mesa, afirmando que el historiador «es cómplice» del supuesto golpe y que busca «impunidad» en lugar de «reconciliación».

«Carlos Mesa, el historiador golpista, no tiene moral para condicionar el juicio de responsabilidades por las masacres del gobierno de facto porque es cómplice del golpe. Ofrece ‘reconciliación’, pero busca impunidad; no le interesa la justicia ni la reparación para las víctimas», escribió el exmandatario, en su cuenta de Twitter.

Mesa presentó este lunes, en representación de Comunidad Ciudadana (CC), un acuerdo político para reformar la justicia en un plazo de 90 días, en el marco del informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).

Entre los puntos que propone CC están: el cambio del Fiscal General, modificación a la Ley del Ministerio Público, para disponer que los fiscales departamentales sean designados por el Legislativo, y una reforma constitucional para modificar el sistema de elección de los magistrados del Órgano Judicial.

Otras voces del oficialismo también emitieron crítica a la propuesta, asegurando que la reestructuración de la justicia no puede llevarse a cabo en 90 días.

Para el vocero gubernamental Jorge Richter, el fin de la propuesta de Mesa «es dilatar las responsabilidades por noviembre de 2019 (…), es el camino hacia la impunidad porque lo que va a demorar todo el proceso de reformas de institucionalización, de elección de nuevas autoridades, de cambios, de modificaciones, eso lleva mucho tiempo y no son 90 días, un tema tan estructural en el poder judicial no se resuelve en 90 días, no es serio y se está buscando nuevamente de que se vaya postergando las recomendaciones del GIEI», reprochó en Cadena A.