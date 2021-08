Evo asegura que ganará cualquier proceso, «alardea de su control de la justicia», dicen opositores

Fuente: paginasiete.bo

El expresidente Evo Morales muestra que tiene el control del Órgano Judicial del país y por eso asegura que ganará cualquier proceso en su contra, opinaron hoy dos asambleístas opositores.

Hoy, en conferencia de prensa, un día después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) diera a conocer su informe sobre los violentos sucesos de septiembre a diciembre de 2019, que establece que hubo vulneración a derechos humanos en los gobiernos de Morales y de de la presidenta transitoria Jeanine Añez, el exmandatario dijo que una querella en su contra será una pérdida de tiempo.

“Podrán hacer (los procesos), pero no van a encontrar nada, sólo van a perder el tiempo. A mí me han procesado desde 1989, les he ganado todos los procesos, y vengan de donde vengan procesos, vamos a seguir ganando”, aseguró.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar señaló que las declaraciones del exgobernante es otra muestra que la justicia está en manos del Movimiento al Socialismo (MAS) que logró cooptar todos los órganos del Estado.

“Evo Morales alardea tener el control sobré fiscales y jueves. (…) Sus declaraciones son la muestra de que en un proceso en su contra, él (Morales) actuará como juez y parte, porque instruirá que las resoluciones salgan a su favor y pretenderá quedar impune ante las vulneraciones a los derechos humanos”, manifestó la asambleísta.

Por su parte, el senador de Creemos Henry Montero dijo que el MAS designó al fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, y por eso el exgobernante tiene certeza de que los procesos en su contra no prosperarán en Bolivia.

“Estamos coordinando Comunidad Ciudadana y todas las instituciones que quieren adherirse a la denuncia contra Evo Morales. Hay que buscar las vías internacionales para que haya justicia y para que quienes hayan cometido daño a los derechos humanos sean sancionados”, enfatizó.