Evo dice que pueden iniciarle un juicio de responsabilidades, pero que “no encontrarán nada”

El expresidente Evo Morales dijo este miércoles que pueden iniciarle un juicio de responsabilidades por los hechos de 2019, pero aseguró que no se encontrará nada en su contra. Ratifica que hubo “golpe de Estado” cuando Jeanine Áñez asumió el poder tras la renuncia de Morales y su posterior salida del país.

La exautoridad, en conferencia de prensa en Cochabamba, se pronunció sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que evidenció “responsabilidad del Estado” en las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre septiembre y diciembre de 2019, periodo en el que Morales y Áñez estaban al mando del país.

“No he escuchado nada sobre la información del ministro de Gobierno. Si quieren, pueden hacerlo, es su derecho, pero no van a encontrar nada, van a perder su tiempo. Me han procesado desde 1989, hemos ganado todos los procesos, y vengan de donde vengan los procesos, vamos a seguir ganando”, dijo el expresidente.

Esta mañana, en entrevista con EL DEBER radio, el ministro Eduardo del Castillo admitió que durante la gestión del jefe del MAS hubo vulneración de derechos humanos, pero, aclaró, sin la participación activa del Gobierno, como habría ocurrido en el periodo de Áñez.

Ayer la exjefa de Estado desafió a Morales a someterse a un proceso como se le inició a ella. “¿está dispuesto a someterse a esta investigación en igualdad de condiciones y con las mismas arbitrariedades que (me) fueron impuestas estos cinco meses y cinco días por mandato del Ministerio Público, el poder Judicial y el poder Ejecutivo?”, posteó.

Consultado sobre la posibilidad de procesar a Carlos Mesa, Fernando Camacho o Marco Pumari, Morales dijo que no es juez ni fiscal y que serán esas instancias las que investiguen y sancionen a los autores intelectuales y materiales de los sucesos de 2019.

Ante la insistencia sobre su afán de repostulación como origen del conflicto, Evo reaccionó molesto y dio por cerrado el tema. “Es otro estudio o informe, no es informe de la GIEI, es la opinión consultiva, no confundamos, no es un fallo ni sentencia, no hay nada que comentar, seamos responsables. No necesito comentar, es una opinión, no es una fallo ni sentencia, punto”, concluyó.