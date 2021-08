Evo Morales: «Hasta el momento de mi renuncia no hubo ni un muerto a bala»

Un día después de haberse difundido el informe del CIEI, el expresidente Evo Morales llamó a una conferencia de prensa en Cochabamba para afirmar que la investigación de los expertos muestra que en Bolivia “no hubo golpe de Estado”

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Cuando una periodista le hizo notar que el informe no se refiere a un golpe de Estado, Morales replicó: “Lamento que algunos medios y la derecha lo manejen a su antojo. Yo conozco el lenguaje diplomático y dice que Jeanine Añez asumió sin que haya quórum y un militar le colocó la banda”.

Cuando otro periodista le preguntó sobre su responsabilidad en la violación de derechos humanos en la parte final de su gestión respondió: “No he encontrado en el informe que se diga eso de Evo, es una interpretación. En mi gestión, hasta el momento de mi renuncia no hubo ni un muerto a bala. Renuncié para que no hayan muertos”.

También le preguntaron sobre la petición de un juicio de responsabilidades a Jeanine Añez y un proceso a Carlos Mesa. “Eso no es de mi responsabilidad. Eso debe ser investigado a nivel nacional e internacional. A Carlos Mesa le dimos indulto por un caso de recursos metálicos. No soy juez ni fiscal, un juicio no depende de Evo”, expresó.

Respecto al anuncio del Comité pro Santa Cruz de un juicio a Evo Morales ante tribunales internacionales, afirmó que “están en su derecho” pero “no me van a encontrar nada”.

Finalmente, le preguntaron sobre el fallo de la Corte IDH que indica que la reelección no es un derecho humano. “No es el motivo de esta conferencia de prensa. Esa fue una opinión consultiva, no es una sentencia”, agregó.