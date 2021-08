Evo Morales reta a que lo enjuicien: «Igual voy a seguir ganando»

Fuente: Unitel

El expresidente Evo Morales asegura que está dispuesto a someterse a cualquier tipo de juicio de responsabilidades respecto a los hechos acontecidos en la crisis política del año 2019 .

Morales indicó no tener miedo a cualquier tipo de investigación en su contra y que no se podrá probar su culpabilidad. “Voy a salir ganando”, dijo la exautoridad.

“Están en su derecho hacerme algún tipo de proceso, pero no van a encontrar nada, solo van a perder su tiempo, por eso estoy repitiendo una y otra vez, a mí me han procesado desde 1989, yo gane todos los procesos y vengan de donde vengan vamos a ganar porque vamos a argumentar”

Recordó que fue investigado y procesado por varios expresidentes y exautoridades de Estado mucho antes de ser presidente.

“Ya en el gobierno de Víctor Paz a mí me procesaron, desde mucho antes, incluso cuando era diputado. Solo en el Gobierno de Rodríguez Beltze no me han procesado, hasta Carlos Mesa me ha procesado”, dijo.

Estas declaraciones las realizó poco después de conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI-BoliviaE), respecto a los hechos acontecidos el 2019.

En el informe del GIEI-Bolivia, establece una participación directa o indirecta del Gobierno en los hechos sucedidos en Vila Vila y Playa Verde. El documento señala “registro de enfrentamientos, destrucción de bienes materiales, ataques a persona de salud, torturas entre otros”.

Estos hechos se suscitaron el pasado 9 de noviembre del 2019, en el Gobierno de Evo Morales.